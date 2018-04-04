Отношения 50-летнего Владимира Преснякова и 35-летней Натальи Подольской не всегда были безоблачными. Счастье супругов долгое время омрачало отсутствие наследника.

1 2 3 ... 13 Наталья Подольская и Владимир Пресняков признались, что у них долго не получалось завести ребенка

Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Однако их первенец — Артемий — родился лишь спустя 5 лет. Подольская не любит затрагивать эту тему, но и не скрывает, что долго не могла забеременеть. Певица сильно переживала из-за проблем с зачатием, но любимый супруг всегда был рядом.

«Раньше у нас с детьми не получалось, но я работал над этим в три смены, и мы всегда верили, что у нас будет ребенок», — рассказал Пресняков журналу Sobesednik

Наталья Подольская призналась, что каждый день благодарит Бога за то, что он послал ей мужа и сына. «Всегда, когда я укладываю Темочку спать, перекрещиваю его и не могу на него налюбоваться!»— поделилась певица.



Супруги не исключают, что 2-летний Артемий Пресняков пойдет по их стопам. В честь 50-летия Владимира сын подготовил песню, продемонстрировал шпагат и сделал акробатическое колесо.



Напомним, что сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился 5 июня 2015 года. Для Натальи малыш стал первым, а у Владимира есть старший сын, 26-летний Никита.

