Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Однако их первенец — Артемий — родился лишь спустя 5 лет. Подольская не любит затрагивать эту тему, но и не скрывает, что долго не могла забеременеть. Певица сильно переживала из-за проблем с зачатием, но любимый супруг всегда был рядом.
Наталья Подольская призналась, что каждый день благодарит Бога за то, что он послал ей мужа и сына. «Всегда, когда я укладываю Темочку спать, перекрещиваю его и не могу на него налюбоваться!»— поделилась певица.
Супруги не исключают, что 2-летний Артемий Пресняков пойдет по их стопам. В честь 50-летия Владимира сын подготовил песню, продемонстрировал шпагат и сделал акробатическое колесо.
Напомним, что сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился 5 июня 2015 года. Для Натальи малыш стал первым, а у Владимира есть старший сын, 26-летний Никита.
Такие смешные эти престарелые мужички Всё хотят что-то доказать, мол они ещё ого-го! Могучи! Ой, умора!
Зачем о таком вообще писать? Кто и сколько пытался зачать своих детей.. фу!
ну про 3 смены он загнул-выпить любит, так что в одну смену пьёт,в другую смену делает..да она вроде аборты раньше делала вот и не получалось, хотя все это домыслы.
Молодец старания оправдались какой сыночек смышленный хорошенький!
Нужно и дочку теперь !