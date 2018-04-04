Конфликт между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны Фриске с каждым годом не только не утихает, но набирает обороты. На днях отец покойной певицы поведал журналистам, что опасается за состояние 4-летнего внука Платона.

1 2 3 ... 14 Мужчина рассказал, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не хочет, чтобы семья Фриске виделась с Платоном

Родственники Жанны Фриске практически не видятся с внуком Платоном, потому что Дмитрий Шепелев всячески препятствует их общению. В декабре прошлого года адвокатам семьи знаменитой певицы удалось добиться встречи мамы Жанны Ольги с мальчиком. Малыш не узнал бабушку, что очень сильно ее ранило. Тем не менее родители Фриске не теряют надежду на общение с внуком.



На днях папа Жанны Владимир дал интервью порталу kp.ru, в котором поведал о сложившейся ситуации. Мужчина рассказал, что седьмого апреля Платону исполнится пять лет, и семья уже купила мальчику много подарков. Правда, по его словам, внуку вряд ли удастся их забрать, потому что ему не разрешит папа.



Не мог Владимир не затронуть и тему развития ребенка. «Мальчик он, чувствуется, неглупый и одаренный. Просто развивать надо разносторонне. А Шепелев его сейчас скинул на родителей в Беларусь и не занимается им. У него же эфиры! А родители работают, когда им? Сейчас уже к школе надо начинать готовиться. Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было. У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял, еврейская школа, типа воспитание лояльности — на самом деле пыль в глаза», — посетовал папа Жанны.

По словам Владимира, внук уже даже говорить начал, как белорус.

«На одном из редких свиданий с внуком я чуть не упал, услышав, как Платон заговорил: он окать стал. Говорил: «пОйдем», «чаво уж там гОвОрить». Я Платону: «Надо говорить «пойдем». Он объясняет: «Так бабушка гОвОрит!» — цитирует Фриске портал. Дедушка мальчика волнуется и за его здоровье, потому что внук слишком часто болеет. В свои пять лет Платон перенес уже две операции.



Владимир признался, что Дмитрий делает все, чтобы не было свиданий с Платоном, либо создает невыполнимые условия. Например, телеведущий назначает встречу в Беларуси всего через несколько часов, а то и вовсе просит родственников сына приехать в Грецию через сутки.



«У нас дочь умерла. Осталась кровиночка Жанны — Платоша, наш смысл жизни. Жена глаза выплакала — сначала по Жанне, теперь по внуку», — подытожил отец певицы. Семья надеется, что рано или поздно Платон будет с ними.