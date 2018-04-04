Родственники Жанны Фриске практически не видятся с внуком Платоном, потому что Дмитрий Шепелев всячески препятствует их общению. В декабре прошлого года адвокатам семьи знаменитой певицы удалось добиться встречи мамы Жанны Ольги с мальчиком. Малыш не узнал бабушку, что очень сильно ее ранило. Тем не менее родители Фриске не теряют надежду на общение с внуком.
На днях папа Жанны Владимир дал интервью порталу kp.ru, в котором поведал о сложившейся ситуации. Мужчина рассказал, что седьмого апреля Платону исполнится пять лет, и семья уже купила мальчику много подарков. Правда, по его словам, внуку вряд ли удастся их забрать, потому что ему не разрешит папа.
Не мог Владимир не затронуть и тему развития ребенка. «Мальчик он, чувствуется, неглупый и одаренный. Просто развивать надо разносторонне. А Шепелев его сейчас скинул на родителей в Беларусь и не занимается им. У него же эфиры! А родители работают, когда им? Сейчас уже к школе надо начинать готовиться. Мне его няня сказала, что особого внимания развитию Платона нет и не было. У Шепелева больше понты: гувернера чернокожего ребенку нанял, еврейская школа, типа воспитание лояльности — на самом деле пыль в глаза», — посетовал папа Жанны.
«На одном из редких свиданий с внуком я чуть не упал, услышав, как Платон заговорил: он окать стал. Говорил: «пОйдем», «чаво уж там гОвОрить». Я Платону: «Надо говорить «пойдем». Он объясняет: «Так бабушка гОвОрит!» — цитирует Фриске портал. Дедушка мальчика волнуется и за его здоровье, потому что внук слишком часто болеет. В свои пять лет Платон перенес уже две операции.
Владимир признался, что Дмитрий делает все, чтобы не было свиданий с Платоном, либо создает невыполнимые условия. Например, телеведущий назначает встречу в Беларуси всего через несколько часов, а то и вовсе просит родственников сына приехать в Грецию через сутки.
«У нас дочь умерла. Осталась кровиночка Жанны — Платоша, наш смысл жизни. Жена глаза выплакала — сначала по Жанне, теперь по внуку», — подытожил отец певицы. Семья надеется, что рано или поздно Платон будет с ними.
мочало начинай сначало
Что теперь деньги собирать на операции Платону? Или на его образование? Дед недоговорил на что сбрасываться.
Он не видел внука долгое время, и первое что начал делать, поучать пятилетнего ребёнка исправлять, контролировать. Ты не такой как мы хотим, ты не соответствуешь нашим ожиданиям. Бедный ребёнок.
Что теперь деньги собирать на операции Платону? Или на его образование? Дед недоговорил на что сбрасываться.
Он не видел внука долгое время, и первое что начал делать, поучать пятилетнего ребёнка исправлять, контролировать. Ты не такой как мы хотим, ты не соответствуешь нашим ожиданиям. Бедный ребёнок.
Ой, как громко, "операции"... А на деле окажется, что аденоиды вырезали или еще что-то такое мелкое.
Что за бред. Если врать, так уже правдоподобно. "Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года в Минске в семье программиста Андрея Викторовича Шепелева и бухгалтера Натальи Александровны Шепелевой" - википедия. Он из интеллигентной семьи, минчанин. Здесь не "окают" и не "чавокают".
Не видит внука, а при первой встрече придирается к нему. В школу пойдет и сразу научиться, как правильно говорить. Лишь бы найти изъяны у 4-летнего дитя. То говорит не так, то слишком много болеет, то еще что-нибудь.. Кошмар.
Что за бред. Если врать, так уже правдоподобно. "Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года в Минске в семье программиста Андрея Викторовича Шепелева и бухгалтера Натальи Александровны Шепелевой" - википедия. Он из интеллигентной семьи, минчанин. Здесь не "окают" и не "чавокают".
Может быть прабабушка научила, но вы правы, так разговаривают в маленьких городах и посёлках