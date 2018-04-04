Несколько недель назад бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева дала интервью журналистам, в котором рассказала о связи с Николаем Караченцовым. Женщина поведала, что их роман длился целых двадцать три года — вплоть до аварии, в которую попал ее любимый в 2006 году.
По словам Елены, она познакомилась с Николаем, когда ей было восемнадцать лет. Тогда актер был на гастролях в Санкт-Петербурге, и после первой же встречи у них начались отношения. Балерина знала, что артист был женат. «Что он говорил жене, как объяснял свои отлучки, не спрашивала. Ну кто в восемнадцать лет думает о таких вещах? Я знала, что он женат (кстати, носил обручальное кольцо не снимая), знала, что их сыну в то время было пять лет. Но это ко мне не имело никакого отношения», — рассказала Елена.
Дмитриева также поведала, что ее любимый неоднократно обещал развестись с женой Людмилой, но, конечно, так этого и не сделал. Супруга Караченцова, узнав о предполагаемой любовнице мужа, не поверила в его измену, да и сам артист не подтвердил слова Елены.
На днях Дмитриева в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» представила доказательство ее связи с Николаем. «Я сейчас переживаю, что все это рассказала, случайно абсолютно. А с вами встречаюсь, потому что пошла грязь и ложь, — поведала балерина ведущему. — Я решила, что мне надо высказаться, иначе нельзя. Я не могу сказать, что мы с ним жили двадцать три года. Но все это время он ко мне возвращался, появлялся в моей жизни. Я думаю, что если бы не его болезнь, это бы продолжилось».
Елена показала фотографию с Николаем, а также включила давнее сообщение с автоответчика, которое записала на аудиокассету. Голос и правда был похож на Караченцова. «Ну, привет. Я еще здесь, в Питере сегодня. Буду еще звонить. Давай, пока», — говорилось в сообщении.
Предполагаемая возлюбленная артиста также рассказала, что тот предлагал ей повенчаться, но балерина ответила отказом.
Тайная любовница Караченцова предоставила доказательство их романа
Несколько недель назад бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева дала интервью журналистам, в котором рассказала о связи с Николаем Караченцовым. Женщина поведала, что их роман длился целых двадцать три года — вплоть до аварии, в которую попал ее любимый в 2006 году.
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Да уж, случайно она рассказала и разговор тоже случайно записала. Наглые бабы пользуются тем, что им не могут ответить и рубят бабло по этим шоу. Главное знает же в каком он состоянии, а все туда же.
Ну и к чему это все она..?? Наследством думает с ней поделятся???
хм, снимок нафталиновый, столетней давности, про венчание вообще асурд. понятно ,что он гулял, но явно не с ней одной все эти 20 с лишним лет...
Зачем всю эту грязь вывалила? Молчала 20 лет и дальше бы себе молчала!
Видно ходок тот ещё! Скоро внебрачные дети пойдут как у Мишулина.
Это она от обиды, что поматросил и всё без толку, да ещё и параллельно с ней были пассии, наверное надеялась на что-то ( если вообще правда, скорее всего было несколько несерьёзных встреч и всё), а уж прям раздула, как-будто это его вторая семья. Да у него таких поди было полно..
за деньги скорее всего поделилась этой историей, ну и приукрасила естественно.
Это она от обиды, что поматросил и всё без толку, да ещё и параллельно с ней были пассии, наверное надеялась на что-то ( если вообще правда, скорее всего было несколько несерьёзных встреч и всё), а уж прям раздула, как-будто это его вторая семья. Да у него таких поди было полно..
Поматросииь может неженатый. А она прекрасно знала, что мужчина не свободен, семью имеет.
Вот так вот... как налево так к любовнице, а как после аварии ухаживать так жена.
Смешно было , когда эта дама стала предъявлять простыню, на которой у неё с Караченцовым проходили свидания.23 года хранила, вот это"преданность".