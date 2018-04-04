Елена Дмитриева утверждает, что ее роман с Николаем Караченцовым длился больше 20 лет. Долгие годы женщина не афишировала связь, но не так давно все-таки нарушила молчание.

1 2 3 ... 14 Елена Дмитриева рассказала, что на протяжении двадцати трех лет являлась любовницей Николая Караченцова

Несколько недель назад бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева дала интервью журналистам, в котором рассказала о связи с Николаем Караченцовым. Женщина поведала, что их роман длился целых двадцать три года — вплоть до аварии, в которую попал ее любимый в 2006 году.



По словам Елены, она познакомилась с Николаем, когда ей было восемнадцать лет. Тогда актер был на гастролях в Санкт-Петербурге, и после первой же встречи у них начались отношения. Балерина знала, что артист был женат. «Что он говорил жене, как объяснял свои отлучки, не спрашивала. Ну кто в восемнадцать лет думает о таких вещах? Я знала, что он женат (кстати, носил обручальное кольцо не снимая), знала, что их сыну в то время было пять лет. Но это ко мне не имело никакого отношения», — рассказала Елена.



Дмитриева также поведала, что ее любимый неоднократно обещал развестись с женой Людмилой, но, конечно, так этого и не сделал. Супруга Караченцова, узнав о предполагаемой любовнице мужа, не поверила в его измену, да и сам артист не подтвердил слова Елены.



На днях Дмитриева в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» представила доказательство ее связи с Николаем. «Я сейчас переживаю, что все это рассказала, случайно абсолютно. А с вами встречаюсь, потому что пошла грязь и ложь, — поведала балерина ведущему. — Я решила, что мне надо высказаться, иначе нельзя. Я не могу сказать, что мы с ним жили двадцать три года. Но все это время он ко мне возвращался, появлялся в моей жизни. Я думаю, что если бы не его болезнь, это бы продолжилось».



Елена показала фотографию с Николаем, а также включила давнее сообщение с автоответчика, которое записала на аудиокассету. Голос и правда был похож на Караченцова. «Ну, привет. Я еще здесь, в Питере сегодня. Буду еще звонить. Давай, пока», — говорилось в сообщении.



Предполагаемая возлюбленная артиста также рассказала, что тот предлагал ей повенчаться, но балерина ответила отказом.