Недавно в Сети ходили слухи, что 28-летний рэпер Тайга был уверен в том, что Сторми, дочь 20-летней Кайли Дженнер, ему родная. Как сообщили инсайдеры, звезда реалити-шоу устала спорить с экс-бойфрендом и сдалась под его напором.

1 2 3 ... 15 Западные СМИ сообщили, что Кайли Дженнер сделала ДНК-тест своей дочери Сторми

Кайли Дженнер и рэпер Тайга встречались несколько лет, но разошлись весной прошлого года. Звезда реалити-шоу недолго была одна и спустя несколько недель начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом. Вскоре Кайли забеременела и в феврале 2018 года родила дочь Сторми. Дженнер не раз признавалась, что счастлива быть мамой и рада тому, что у нее со Скоттом прекрасные отношения.



Однако, как рассказывали инсайдеры, Тайга так и не смог забыть Кайли. Западные таблоиды сообщали, что рэпер полагал, будто его бывшая девушка родила дочь от него. Ведь якобы экс-влюбленные вступали в интимную связь уже после расставания. Тайга требовал от беременной в тот момент Дженнер, чтобы она сделала ДНК-тест на отцовство. Кайли же не соглашалась на эту процедуру и просила экс-бойфренда забыть о ней и ее ребенке.



Недавно Тайга неожиданно заявил в Твиттере, что никому не говорил, будто он полагает, что Сторми — его родная дочь. Как на днях рассказало издание Radaronline.com, рэпер опубликовал этот пост, потому что звезда реалити-шоу сжалилась над ним и сразу после родов сделала ДНК-тест. Экспертиза показала, что отцом Сторми является Трэвис Скотт. Бывшие влюбленные договорились, что теперь Тайга оставит Кайли и Сторми в покое.