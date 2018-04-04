Кайли Дженнер и рэпер Тайга встречались несколько лет, но разошлись весной прошлого года. Звезда реалити-шоу недолго была одна и спустя несколько недель начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом. Вскоре Кайли забеременела и в феврале 2018 года родила дочь Сторми. Дженнер не раз признавалась, что счастлива быть мамой и рада тому, что у нее со Скоттом прекрасные отношения.
Однако, как рассказывали инсайдеры, Тайга так и не смог забыть Кайли. Западные таблоиды сообщали, что рэпер полагал, будто его бывшая девушка родила дочь от него. Ведь якобы экс-влюбленные вступали в интимную связь уже после расставания. Тайга требовал от беременной в тот момент Дженнер, чтобы она сделала ДНК-тест на отцовство. Кайли же не соглашалась на эту процедуру и просила экс-бойфренда забыть о ней и ее ребенке.
Недавно Тайга неожиданно заявил в Твиттере, что никому не говорил, будто он полагает, что Сторми — его родная дочь. Как на днях рассказало издание Radaronline.com, рэпер опубликовал этот пост, потому что звезда реалити-шоу сжалилась над ним и сразу после родов сделала ДНК-тест. Экспертиза показала, что отцом Сторми является Трэвис Скотт. Бывшие влюбленные договорились, что теперь Тайга оставит Кайли и Сторми в покое.
Западные СМИ: Кайли Дженнер пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать экс-бойфренду, что родила дочь не от него
Кайли Дженнер и рэпер Тайга встречались несколько лет, но разошлись весной прошлого года. Звезда реалити-шоу недолго была одна и спустя несколько недель начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом. Вскоре Кайли забеременела и в феврале 2018 года родила дочь Сторми. Дженнер не раз признавалась, что счастлива быть мамой и рада тому, что у нее со Скоттом прекрасные отношения.
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