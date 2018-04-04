Дмитрий Певцов женат на Ольге Дроздовой больше 20 лет. Супруги воспитали сына Елисея. Дмитрий и Ольга также принимали активное участие в жизни Даниила, старшего наследника актера от первого брака. Долгое время артист не признавал отпрыска, полагая, что бывшая жена родила его от другого мужчины. Певцов до сих пор жалеет о своем поведении в тот момент. Дмитрий не раз говорил о том, что наладил отношения с Даниилом, потому что Ольга поставила ему ультиматум: если он не будет общаться с сыном, то она его бросит.
Певцов и Дроздова полюбили мальчика всей душой. Однако в 2012 году Даниил погиб в результате несчастного случай. На днях Дмитрий в программе «Судьба человека» вспомнил о том, как умер его сын. По словам знаменитости, в смерти его наследника никто не был виноват. Даниил пытался приподняться с помощью рук на перилах балкона, но, не рассчитав свои силы, выпал. Артист долгое время не мог смириться с тем, что его сын ушел из жизни. Как рассказал Дмитрий, в этот тяжелый период ему помогла вера в Бога, но он пришел в себя лишь через полтора года.
Актер добавил, что супруга, устроив совместное путешествие, спасла его от отчаяния. Дмитрий сообщил, что после смерти Даниила долго чувствовал пустоту, поэтому, когда ему и Ольге предложили набрать свой курс начинающих актеров, он согласился, не раздумывая. Певцов испытал облегчение от того, что в его жизни появились «другие дети». Актер признался, что радуется успехам учеников точно так же, как достижениям младшего сына Елисея.
Наследник - это тот, кто получает наследство, имущество, оставшееся после умершего, а не синоним слов сын, ребенок, отпрыск, чадо, дитя итд. У него совершенно другая смысловая нагрузка! Задолбали уже своими наследниками по 50 раз в каждой статье не к месту.
Певцов хороший актер а сын какой парень красивый обаятельный был очень жаль что так рано жизнь оборвалась!
Не дай Бог пережить своего ребенка как он еще живет после смерти такого сына ведь это очень ломает родителей!