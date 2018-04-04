54-летний Дмитрий Певцов пережил страшную трагедию: в 2012 году его 22-летний сын Даниил скончался в результате несчастного случая. На днях актер поведал, как смог найти в себе силы жить дальше после этой страшной трагедии.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Певцов вспомнил о смерти сына Даниила от первого брака

Дмитрий Певцов женат на Ольге Дроздовой больше 20 лет. Супруги воспитали сына Елисея. Дмитрий и Ольга также принимали активное участие в жизни Даниила, старшего наследника актера от первого брака. Долгое время артист не признавал отпрыска, полагая, что бывшая жена родила его от другого мужчины. Певцов до сих пор жалеет о своем поведении в тот момент. Дмитрий не раз говорил о том, что наладил отношения с Даниилом, потому что Ольга поставила ему ультиматум: если он не будет общаться с сыном, то она его бросит.



Певцов и Дроздова полюбили мальчика всей душой. Однако в 2012 году Даниил погиб в результате несчастного случай. На днях Дмитрий в программе «Судьба человека» вспомнил о том, как умер его сын. По словам знаменитости, в смерти его наследника никто не был виноват. Даниил пытался приподняться с помощью рук на перилах балкона, но, не рассчитав свои силы, выпал. Артист долгое время не мог смириться с тем, что его сын ушел из жизни. Как рассказал Дмитрий, в этот тяжелый период ему помогла вера в Бога, но он пришел в себя лишь через полтора года.

«Даня сделал все на земле, что ему, очевидно, было положено. <…> Я понял смысл существования Дани. Он своим уходом открыл мне двери в храм», — поделился Певцов.

Актер добавил, что супруга, устроив совместное путешествие, спасла его от отчаяния. Дмитрий сообщил, что после смерти Даниила долго чувствовал пустоту, поэтому, когда ему и Ольге предложили набрать свой курс начинающих актеров, он согласился, не раздумывая. Певцов испытал облегчение от того, что в его жизни появились «другие дети». Актер признался, что радуется успехам учеников точно так же, как достижениям младшего сына Елисея.