Остались считанные недели до появления на свет второго ребенка известной модели Кэндис Свейнпол. Ангел Victoria's Secret с мужем Германом Николи и сыном Анака сейчас отдыхают в Бразилии. Вездесущие папарацци подловили их на пляже в Сан-Паулу.
Стройное тело Кэндис Свейнпол всегда вызывало восхищение и зависть. Даже во время беременности модель следит за питанием и ведет активный образ жизни. Несмотря на приближающиеся роды, Кэндис не лежит на песке, а плавает и играет в активные игры с сыном. Именно поэтому пользователи Сети не ожидали увидеть на идеальном теле предательские бугорки.
Напомним, что о второй беременности Кэндис объявила в декабре 2017 года. В январе стало известно, что модель и ее муж ждут появления еще одного сына.
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