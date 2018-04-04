29-летняя Кэндис Свейнпол ждет второго ребенка. На новых фото, сделанных папарацци, пользователи Сети заметили, что у модели появился целлюлит.

1 2 3 ... 12 Пользователи Сети обсуждают, что у Кэндис Свейнпол появился целлюлит

Остались считанные недели до появления на свет второго ребенка известной модели Кэндис Свейнпол. Ангел Victoria's Secret с мужем Германом Николи и сыном Анака сейчас отдыхают в Бразилии. Вездесущие папарацци подловили их на пляже в Сан-Паулу.

Увидев снимки, на которых Свейнпол резвится с сыном в воде, интернет-пользователи были удивлены, так как разглядели на бедрах модели первые признаки целлюлита.

Стройное тело Кэндис Свейнпол всегда вызывало восхищение и зависть. Даже во время беременности модель следит за питанием и ведет активный образ жизни. Несмотря на приближающиеся роды, Кэндис не лежит на песке, а плавает и играет в активные игры с сыном. Именно поэтому пользователи Сети не ожидали увидеть на идеальном теле предательские бугорки.



Напомним, что о второй беременности Кэндис объявила в декабре 2017 года. В январе стало известно, что модель и ее муж ждут появления еще одного сына.