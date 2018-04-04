Пожалуй, в современном мире уже практически не осталось сфер, каких бы не коснулась рука Ольги Бузовой. 4 апреля певица и телеведущая собрала большую пресс-конференцию, на которой объявила о том, что запускает проект, аналогов которому нет. По крайней мере, в России.
«Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту Buzcoin и в перспективе глобальный IT-проект Buzar, который впервые в России объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве», — анонсировала Бузова.
Иными словами, если сегодня вы пользуетесь многочисленными приложениями, то благодаря проекту Ольги они будут объединены в одно. На платформе Buzar вы сможете общаться с друзьями, совершать аудио- и видеозвонки, размещать объявления о продаже товаров и услуг, покупать билеты на концерты, заказывать такси и доставку еды, играть в онлайн-игры, читать книги и многое другое.
«Я хочу вам всем напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, в эпоху больших перемен, новых технологий. Все это в совокупности побудило меня создать свой собственный уникальный токен (единица валюты, — прим. Woman.ru) Buzcoin, который позволит мне быть ближе к моим людям. В ближайший год я начну еще несколько проектов, среди которых будет сеть салонов красоты и ресторанный бизнес. Я не иду за трендами, я задаю их», — отметила певица и телеведущая.
Похоже, планы у Ольги самые серьезные, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Бузова отмечает, что хочет вывести нашу экономику и, конечно, музыку на мировой уровень.
Сейчас вырвет от нее.
Для того, чтобы нести бред, достаточно побывать в Доме-2!!!
да найдите хоть кто-нибудь ей мужика уже скорее, а то еще в политику пойдет!хотела доконать бывшего, а доконала всю страну
да найдите хоть кто-нибудь ей мужика уже скорее, а то еще в политику пойдет! хотела доконать бывшего, а доконала всю страну
да найдите хоть кто-нибудь ей мужика уже скорее, а то еще в политику пойдет!хотела доконать бывшего, а доконала всю страну
Еще увидим тех кто в ее адрес кидают насмешки у ее ног!
Цукерберг и Гейтс, обнявшись, плачут в сторонке(((((( Джоббс, бедный, так и не пожил в эпоху Бузовой.
Семимильными шагами к цели!
Неужели то что я думаю с ушами?
Этот костюм ей идеален как для политика в будущем!