Ольга Бузова осмелилась заняться серьезным бизнесом. Телеведущая и певица запустила собственный IT-проект и криптовалюту, которая получила название Buzcoin.

Пожалуй, в современном мире уже практически не осталось сфер, каких бы не коснулась рука Ольги Бузовой. 4 апреля певица и телеведущая собрала большую пресс-конференцию, на которой объявила о том, что запускает проект, аналогов которому нет. По крайней мере, в России.



«Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту Buzcoin и в перспективе глобальный IT-проект Buzar, который впервые в России объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве», — анонсировала Бузова.



Иными словами, если сегодня вы пользуетесь многочисленными приложениями, то благодаря проекту Ольги они будут объединены в одно. На платформе Buzar вы сможете общаться с друзьями, совершать аудио- и видеозвонки, размещать объявления о продаже товаров и услуг, покупать билеты на концерты, заказывать такси и доставку еды, играть в онлайн-игры, читать книги и многое другое.

18 апреля на сайте, созданном специально для этого проекта, стартует ICO — у каждого пользователя появится возможность приобрести валюту Buzcoin. И это не апрельская шутка.

«Я хочу вам всем напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, в эпоху больших перемен, новых технологий. Все это в совокупности побудило меня создать свой собственный уникальный токен (единица валюты, — прим. Woman.ru) Buzcoin, который позволит мне быть ближе к моим людям. В ближайший год я начну еще несколько проектов, среди которых будет сеть салонов красоты и ресторанный бизнес. Я не иду за трендами, я задаю их», — отметила певица и телеведущая.



Похоже, планы у Ольги самые серьезные, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Бузова отмечает, что хочет вывести нашу экономику и, конечно, музыку на мировой уровень.