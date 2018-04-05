Недавно стало известно, что 32-летняя Ольга Бузова примет участие в телешоу, в котором будет искать мужчину своей мечты. На днях певица объяснила, почему надеется найти на проекте подходящего кандидата на ее сердце.

1 2 3 ... 14 Скоро стартуют съемки телешоу, на котором Ольга Бузова будет искать свою любовь

Ольга Бузова, по ее собственным словам, уже давно готова к новым отношениям, ведь прошло почти полтора года с момента ее развода с Дмитрием Тарасовым. Однако, как признается телеведущая, ей не попадаются достойные мужчины: во всех своих ухажерах она разочаровалась.



Скоро стартуют съемки романтического телешоу, на котором Ольга будет искать свою вторую половинку. «Больше года я нахожусь одна, и могу сказать вам честно, что я не робот. Я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», — прокомментировала певица на недавней пресс-конференции.



Журналистам портала «СтарХит» Ольга поведала, что неважно, сколько будет зарабатывать ее возлюбленный. «Главное — не сколько мужчина зарабатывает, а какой мужчина, — поделилась знаменитость. — Главное — чувствовать себя защищенной. Мужчины будут проходить на этом проекте жесткий кастинг. Если мужчина захочет со мной сфотографироваться, он сразу пойдет вон. Мне не нужен тот, кто захочет мелькать в моих сториз. Нужна искренность», — прокомментировала Бузова.



Что ж, с нетерпением будем ждать начала нового шоу с самой популярной девушкой России!