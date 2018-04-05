Больше месяца назад Настя Рыбка, Алекс Лесли и 8 других россиян были задержаны в Таиланде по обвинению в проведении незаконных «секс-тренингов». На днях их обвинили в изнасиловании и организации проституции, за что им грозит до двадцати лет лишения свободы.

1 2 3 ... 15 Алексу Лесли и Насте Рыбке грозит лишение свободы

В конце февраля Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще восемь россиян попали в таиландский следственный изолятор из-за подозрений в незаконной организации «секс-тренингов» на территории королевства. Вскоре выяснилось, что правонарушители будут депортированы на родину и внесены в черный список.



Однако в деле «секс-охотницы» и ее тренера появились еще две статьи. По данным полиции Патайи, Настя, Алекс и другие организаторы «секс-тренинга» участвовали в организации проституции. Также их обвиняют в изнасиловании. Служители закона объявили, что немедленно начнут расследование.



5 апреля стало известно, что Рыбке, Лесли, а также другим фигурантам дела грозит от трех до двадцати лет тюремного заключения. Как сообщает РИА «Новости», указанные сроки предусмотрены соответствующими статьями Уголовного кодекса Таиланда. Статья об изнасиловании УК Таиланда предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до двадцати лет и денежный штраф в размере от восьми до сорока тысяч таиландских бат (270 — 1300 долларов). Организация проституции же карается тюремным сроком от года до десяти лет и штрафом от двух до двадцати тысяч таиландских бат (70 — 700 долларов).