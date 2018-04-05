В конце февраля Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще восемь россиян попали в таиландский следственный изолятор из-за подозрений в незаконной организации «секс-тренингов» на территории королевства. Вскоре выяснилось, что правонарушители будут депортированы на родину и внесены в черный список.
Однако в деле «секс-охотницы» и ее тренера появились еще две статьи. По данным полиции Патайи, Настя, Алекс и другие организаторы «секс-тренинга» участвовали в организации проституции. Также их обвиняют в изнасиловании. Служители закона объявили, что немедленно начнут расследование.
5 апреля стало известно, что Рыбке, Лесли, а также другим фигурантам дела грозит от трех до двадцати лет тюремного заключения. Как сообщает РИА «Новости», указанные сроки предусмотрены соответствующими статьями Уголовного кодекса Таиланда. Статья об изнасиловании УК Таиланда предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до двадцати лет и денежный штраф в размере от восьми до сорока тысяч таиландских бат (270 — 1300 долларов). Организация проституции же карается тюремным сроком от года до десяти лет и штрафом от двух до двадцати тысяч таиландских бат (70 — 700 долларов).
Насте Рыбке и Алексу Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
В конце февраля Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще восемь россиян попали в таиландский следственный изолятор из-за подозрений в незаконной организации «секс-тренингов» на территории королевства. Вскоре выяснилось, что правонарушители будут депортированы на родину и внесены в черный список.
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Эта монька хотела то ли инсту свою быстро раскрутить, то ли Лесли этого, а вляпалась по полной!
А разве они не граждане Беларуси?
Вот это поворот. Вообще интересно как эти секс тренинги проходят. За что люди бабки платят? Чему там учат? Кто знает?)))
Посадили бы их уж что ли... Подумали б над своим поведением
Надо думать было про КОГО говоришь.....и ЧТО говоришь.....
Кто она и кто тот человек......
Вот что значит пропиарилась, где они сейчас, в тайском изоляторе что-ли. Напугались и натерпелись до смерти, выводы сделали, урок выучен. Пора вызволять сладкую парочку
...с кем попало, это закономерно
Вот что значит пропиарилась, где они сейчас, в тайском изоляторе что-ли. Напугались и натерпелись до смерти, выводы сделали, урок выучен. Пора вызволять сладкую парочку
Какая она неприятная на внешность..((( жалко конечно девку, что так попалась. Если в тюрьму Тая попадет, не выживет
Какая она страшненькая без фотошопа...Жуть!