Недавно Мигель стал гостем YouTube-проекта «А поговорить?». Хореограф поделился с ведущими своим негативным мнением о российских знаменитостях. Мигель заявил, что с Аллой Пугачевой часто невозможно было нормально работать.
Однако, немного смутившись, добавил, что работал с Примадонной давно, и не стоит ворошить прошлое.
Мигель и Алла Борисовна Пугачева познакомились в 2004 году. Танцор прошел кастинг и стал участником пятого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд», который курировала Примадонна. После проекта Пугачева иногда приглашала Мигеля поработать вместе.
Хореограф также нелестно высказался о творчестве Максима Аверина и Николая Баскова. Мигель считает, что российской эстраде далеко до западной: там над альбомом работают годами, чтобы он был уникальным, а наши артисты любят только деньги.
Да сам Мигель и танцевать не умеет, и iq у него явно не высок...судя по его участию в разных передачах на тнт. сто раз себя ловила на мысли, что он какой-то глупый
Да кто б сомневался. Сергей Челобанов тоже много нелестного об этой "даме" мог бы порассказать.
Он как бы тоже есть наш местечковый российский шоу биз и ничего мало/мальски не сотворил , разве что сидит в танцевальном жюри с надменным фейсом . И все.
Обезьянка неблагодарная
Боже!!! "Фан-клуб" Примадонны остановитесь!!!! Мигель замечательный, а двигается как Бог! Сами попробуйте.
Очень харизматичный, талантливый, с отличным ч.ю мужчина. А тайны эти мне даже не хочется знать, как прогибала АБ людей не секрет.
Как-то Пугачева странно его обнимает. Женская версия Вайнштейна? :-)
Да сам Мигель и танцевать не умеет, и iq у него явно не высок...судя по его участию в разных передачах на тнт. сто раз себя ловила на мысли, что он какой-то глупый
Да сам Мигель и танцевать не умеет, и iq у него явно не высок...судя по его участию в разных передачах на тнт. сто раз себя ловила на мысли, что он какой-то глупый
Неприятный он высокомерный и сам странный