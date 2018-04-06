На прошедшей неделе мы узнали, кто носит Марию Погребняк на руках и спит рядом с Аленой Водонаевой вместо ее супруга, а также сколько Кристине Асмус на самом деле лет.

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Стоило Михаилу Галустяну однажды озвучить в мультфильме панду, как теперь у всех он ассоциируется именно с этим добродушным медведем. Даже конфеты юмористу дарят соответствующие

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



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