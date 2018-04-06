Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
Михаил Галустян, Виктория Дайнеко и Ольга Бузова в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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Маша Погребняк как обычно - в своем репертуаре, но сыновья у нее хорошие и здорово, что Маша их не "гламурит".
Мишка Галустян самый классный!