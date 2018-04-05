Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман расстались еще год назад. На днях музыкант решил дать откровенное интервью одному из российских СМИ, в котором рассказал о том, почему на самом деле распался их брак. Молодой человек сообщил, что бывшая жена с ним жестоко обращалась, а теперь и вовсе не дает видеться с дочерью.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Клейман рассказал журналистам о том, каким был их с Викторией Дайнеко брак

В сентябре прошлого года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально перестали быть мужем и женой. Судя по всему, дружеские отношения бывшим супругам сохранить не удалось. На днях 23-летний барабанщик пообщался с журналистами одного из отечественных СМИ и поведал о том, что его недолгий брак с певицей с натяжкой можно было назвать счастливым.



По словам музыканта, бывшая жена постоянно попрекала его из-за скромных гонораров. Клейман утверждает, что Дайнеко оскорбляла и унижала его. «Меня растоптали как мужчину, как личность!» — посетовал начинающий музыкант.



Дмитрий также эмоционально высказался о том, что они с Викторией постоянно ссорились на публике из-за мелочей. По утверждениям артиста, во время одной из ссор экс-супруга облила его горячим чаем. Когда же он заявил о своем намерении развестись, благоверная в порыве эмоций так толкнула его, что он сильно ударился головой о дверной косяк. Музыканту даже потребовалась помощь медиков, которым пришлось зашивать рану.



Клейман пожаловался еще и на то, что Дайнеко якобы запрещает ему видеться с дочерью. Ранее молодой человек уже говорил журналистам о том, что бывшая жена препятствует его общению с двухлетней Лидией. Тогда певица опровергла эту информацию.



Woman.ru попробовал связаться с Викторией Дайнеко, чтобы расставить все точки над i в столь запутанной и неприятной ситуации. Однако исполнительница хита «Сотри его из memory» отказалась от комментариев.

