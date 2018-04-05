В сентябре прошлого года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально перестали быть мужем и женой. Судя по всему, дружеские отношения бывшим супругам сохранить не удалось. На днях 23-летний барабанщик пообщался с журналистами одного из отечественных СМИ и поведал о том, что его недолгий брак с певицей с натяжкой можно было назвать счастливым.
По словам музыканта, бывшая жена постоянно попрекала его из-за скромных гонораров. Клейман утверждает, что Дайнеко оскорбляла и унижала его. «Меня растоптали как мужчину, как личность!» — посетовал начинающий музыкант.
Дмитрий также эмоционально высказался о том, что они с Викторией постоянно ссорились на публике из-за мелочей. По утверждениям артиста, во время одной из ссор экс-супруга облила его горячим чаем. Когда же он заявил о своем намерении развестись, благоверная в порыве эмоций так толкнула его, что он сильно ударился головой о дверной косяк. Музыканту даже потребовалась помощь медиков, которым пришлось зашивать рану.
Клейман пожаловался еще и на то, что Дайнеко якобы запрещает ему видеться с дочерью. Ранее молодой человек уже говорил журналистам о том, что бывшая жена препятствует его общению с двухлетней Лидией. Тогда певица опровергла эту информацию.
Woman.ru попробовал связаться с Викторией Дайнеко, чтобы расставить все точки над i в столь запутанной и неприятной ситуации. Однако исполнительница хита «Сотри его из memory» отказалась от комментариев.
Клейман заявил, что Дайнеко унижала его и теперь препятствует общению с дочерью
В сентябре прошлого года Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман официально перестали быть мужем и женой. Судя по всему, дружеские отношения бывшим супругам сохранить не удалось. На днях 23-летний барабанщик пообщался с журналистами одного из отечественных СМИ и поведал о том, что его недолгий брак с певицей с натяжкой можно было назвать счастливым.
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