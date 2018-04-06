В одном из выпусков передачи «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что необходимо отлавливать и отстреливать бродячих собак. К такому выводу телеведущая пришла после случая с нападением псов на жителя Истринского района Московской области. Тогда жертвой оказался возлюбленный беременной племянницы Юрия Лозы.
«Это случилось у нас, в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — прокомментировала Елена.
Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на слова телеведущей и составили петицию, требующую привлечь Малышеву к уголовной ответственности. «Вот так двумя словами дается зеленый свет убийцам, живодерам, догхантерам и коррупционерам, зарабатывающим на убийствах. Вот так наша страна никогда не станет гуманной и цивилизованной», — говорилось в документе.
«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — цитирует актера портал «СтарХит».
Сама телеведущая меж тем не намерена обсуждать эту тему. По ее словам, сейчас она занята куда более важными проектами.
Лгущая с экранов ведущая, ведущей быть не может. Помню страшную программу, когда она без стыда и совести втирала, что детей с заячьей губой и расщелиной неба не оперируют у нас в стране, кроме одной единственной больницы, недавно отстроенной. Пиарили больницу всеми силами, а ведь родители могут поверить в такое и не вылечить своих детей в родных городах. Бессовестная она.
Все правильно она сказала, просто это должны делать не все подряд, в социальные службы. Или выводить на новый уровень это, как в Турции. Каждую собаку кастрировать и прививать
давео пора на пенсию, она неадекватна, и без этой истрии что попало несет на своей передаче
Правильно все она сказала.Защитники животных ловите сами этих собак,и делайте с ними,что хотите,содержите,стерелизуйте.Я бы не хотела,чтобы на моего ребенка напала какая-нибудь собака.
Все правильно она сказала, просто это должны делать не все подряд, в социальные службы. Или выводить на новый уровень это, как в Турции. Каждую собаку кастрировать и прививать
Однозначно отстреливать! Поддерживаю Малышеву.
Те, кто возмущается - пусть приведут конкретные данные, что лично они сделали, чтобы не было бездомных собак: построили или содержат приют, кастрируют за свои деньги бездомных животных и т.п. А вот потом пусть возмущаются.
Вот пусть "любители животных" ежемесячно скидываются на содержание приютов для бродячих собак, тогда мы поверим, что они заботятся о животных. Я против отстрела, но что-то с этими собаками делать-то надо! Нужен контроль за заводчиками собак, штрафы за выбрасывание их на улицу, контроль за "плодильщиками". Приюты нужны и стерилизация. К сожалёнию, у нас в стране люди только собачатся в обсуждениях на эту тему, а делать ничего не хотят(
ну только долбанутый человек может сказать такое, еще и публичный человек.... в цивилизованных странах собак странах собак не отстреливают, а усыпляют и то только в том случае если собака держится в питомнике и для нее в течение какого- то периода не находится хозяин.
с другой стороны, кто бы какого мнения не придерживался, она тоже имеет право высказаться.