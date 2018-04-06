Не так давно Елена Малышева сделала резонансное заявление о том, что необходимо отстреливать бродячих собак. Высказывание телеведущей произвело самый настоящий фурор. На днях о ситуации высказался и Леонид Ярмольник.

1 2 3 ... 14 Не так давно Елена Малышева заявила, что необходимо отстреливать бездомных собак

В одном из выпусков передачи «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что необходимо отлавливать и отстреливать бродячих собак. К такому выводу телеведущая пришла после случая с нападением псов на жителя Истринского района Московской области. Тогда жертвой оказался возлюбленный беременной племянницы Юрия Лозы.



«Это случилось у нас, в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — прокомментировала Елена.



Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на слова телеведущей и составили петицию, требующую привлечь Малышеву к уголовной ответственности. «Вот так двумя словами дается зеленый свет убийцам, живодерам, догхантерам и коррупционерам, зарабатывающим на убийствах. Вот так наша страна никогда не станет гуманной и цивилизованной», — говорилось в документе.

В числе тех, кто осудил слова знаменитости, оказался и Леонид Ярмольник.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», — цитирует актера портал «СтарХит».



Сама телеведущая меж тем не намерена обсуждать эту тему. По ее словам, сейчас она занята куда более важными проектами.