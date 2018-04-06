С тех пор как 54-летний Брэд Питт и 42-летняя Анджелина Джоли развелись, актеру то и дело приписывают новые романы. На сей раз он был замечен в обществе Нэри Оксман, которая является профессором Массачусетского технологического института.

1 2 3 ... 14 Брэдд Питт был замечен в обществе новой женщины

После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время не мог прийти в себя. Актер сильно похудел и в какой-то момент даже заявил, что на год откажется от секса. Поклонники надеялись, что вскоре знаменитость закрутит новый роман, но все слухи об интрижках Брэда оказывались неправдой. Так, ему приписывали отношения с Кейт Хадсон, Сиенной Миллер, Эль Макферсон, Эллой Пернелл и даже бывшей женой Дженнифер Энистон.



На днях журналисты портала Page Six выяснили, что Брэд все чаще проводит время с 42-летней архитекторшей Нэри Оксман. Нэри родилась в Израиле, но проживает в США и является профессором Массачусетского технологического института. С Питтом ее, как утверждается, свела страсть к архитектуре.



По словам инсайдера, Брэд попросил Нэри помочь ему с неким проектом (актер всерьез увлекается архитектурой). «Питт и Оксман быстро нашли общий язык. Сейчас они общаются как друзья, но определенно симпатичны друг другу и могут в любой момент начать романтические отношения. Брэд явно заинтересован в том, чтобы проводить с Нэри больше времени», — заявил анонимный источник.



Ни актер, ни архитекторша пока не комментируют ситуацию.