После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время не мог прийти в себя. Актер сильно похудел и в какой-то момент даже заявил, что на год откажется от секса. Поклонники надеялись, что вскоре знаменитость закрутит новый роман, но все слухи об интрижках Брэда оказывались неправдой. Так, ему приписывали отношения с Кейт Хадсон, Сиенной Миллер, Эль Макферсон, Эллой Пернелл и даже бывшей женой Дженнифер Энистон.
На днях журналисты портала Page Six выяснили, что Брэд все чаще проводит время с 42-летней архитекторшей Нэри Оксман. Нэри родилась в Израиле, но проживает в США и является профессором Массачусетского технологического института. С Питтом ее, как утверждается, свела страсть к архитектуре.
По словам инсайдера, Брэд попросил Нэри помочь ему с неким проектом (актер всерьез увлекается архитектурой). «Питт и Оксман быстро нашли общий язык. Сейчас они общаются как друзья, но определенно симпатичны друг другу и могут в любой момент начать романтические отношения. Брэд явно заинтересован в том, чтобы проводить с Нэри больше времени», — заявил анонимный источник.
Ни актер, ни архитекторша пока не комментируют ситуацию.
Брэд Питт последовал примеру Джорджа Клуни и нашел не испорченную славой женщину
После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время не мог прийти в себя. Актер сильно похудел и в какой-то момент даже заявил, что на год откажется от секса. Поклонники надеялись, что вскоре знаменитость закрутит новый роман, но все слухи об интрижках Брэда оказывались неправдой. Так, ему приписывали отношения с Кейт Хадсон, Сиенной Миллер, Эль Макферсон, Эллой Пернелл и даже бывшей женой Дженнифер Энистон.
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Красавица!
ой блин вторая Джоли!!!!
как с Джоли похожи! может Джоли отобъет ее у него?
Рада за него! Скорее бы он уже совместную опеку у Джолихи высудил и ситуация с детьми хоть как-то улучшилась.
Вуман, вы своих авторов отправьте не повышение квалификации. Архитекторша... Есть слово архитектор и оно ТОЛЬКО мужского рода