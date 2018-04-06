Счастье Игоря Гордина и Юлии Меньшовой не всегда было безоблачным. Супруг популярной телеведущей откровенно рассказал, как они смогли пережить кризис в отношениях и остаться вместе.

1 2 3 ... 13 Игорь Гордин откровенно рассказал о расставании с Юлией Меньшовой

52-летний Игорь Гордин и 48-летняя Юлия Меньшова вместе уже больше 20 лет. Однако в их отношениях не всегда все было гладко. Меньшова и Гордин на некоторое время расставались и даже собирались развестись. Но в скором времени супруги поняли, что не могут друг без друга, и снова сошлись.



«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе. Когда теряешь, то понимаешь ценность потери», — поделился Гордин в интервью WomanHit.

Актер также рассказал, что проблемы в отношениях с супругой часто возникали из-за разных темпераментов. Игорь — интроверт и привык все держать в себе, а Юлия — экстраверт и эмоции всегда выплескивает наружу.

Спустя время он понял, что отношения — это работа, которая требует усилий, поэтому нужно учиться иногда где-то уступить, принять, помочь.

По словам Гордина, до Меньшовой у него не было серьезных отношений, хотя они встретились, когда ему было уже 32 года. «У меня это первый и единственный опыт. Другого брака и других длительных отношений у меня не было, сравнить не с чем. С этой стороны мне было легче. А с другой — сложнее, потому что были уже устоявшиеся привычки и оказалось сложно переформатироваться», — рассказал актер. Гордин уверен, что любовь — это дар, который мало кому дается и за него стоит бороться.



Игорь Гордин и Юлия Меньшова поженились в 1997 году. У супругов двое детей: 20-летний сын Андрей и 14-летняя дочь Таисия.