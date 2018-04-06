В начале марта ушел из жизни Олег Табаков. Режиссер несколько месяцев находился в больнице, но врачам не удалось спасти его жизнь. Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Через несколько дней после прощания с Олегом Павловичем был назначен худрук МХТ им. Чехова. Им стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, который вступит в должность 23 апреля.
Как передает РИА «Новости», художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу 6 апреля его представили труппе. Актер был любимым учеником Табакова: в 1990 году он закончил курс режиссера в школе-студии МХАТ. При жизни Олега Павловича «Табакерке» Владимир уже поставил три спектакля.
Владимир Машков назначен новым худруком «Табакерки»
В начале марта ушел из жизни Олег Табаков. Режиссер несколько месяцев находился в больнице, но врачам не удалось спасти его жизнь. Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Реклама
-
- Рабыня и Господин (0)
- почему УЗИ врет (0)
- Скоро развод (0)
- Бросила любимая девушка (0)
- Наказание в 17 лет (1)
- Мама vs Папа (3)
- Обворовали и оболгали (2)
- заводить детей или нет? (7)
- Вечная проблема с новой обувью (4)
- После сеска (1)
- Не понятно с чего занес в чс (1)
- Стоит ли продолжать жить с пврнем? (3)
- Задержка. Паника (4)
- Диагноз онкология со счастливым концом? (10)
- Родители жениха не пришли на свадьбу (5)
- Скучная жизнь (11)
- Как попасть в колонию? (6)
- Хочу из Сибири в Карпаты (4)
- друзья отвернулись после моего замужества! (30)
- Очень стесняюсь ходить в туалет при парне (11)
- Игорь Кеблушек биография (16236)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (374)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (274)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (260)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (221)
-
- Владимир Машков назначен новым худруком «Табакерки» (0)
- Полина Попова стала приглашенным редактором паблика Woman.ru! (0)
- Как Агаларов с возлюбленной, Киркоров, Дакота и другие звезды пели и плясали до утра на Дне рождения Натальи Бардо (12)
- Брэд Питт последовал примеру Джорджа Клуни и нашел не испорченную славой женщину (22)
- «Я думаю, что она сошла с ума. Это на самом деле ужас»: Ярмольник прокомментировал поведение Малышевой (370)
- Клейман заявил, что Дайнеко унижала его и теперь препятствует общению с дочерью (15)
- Как выглядит и чем сейчас занимается звезда 1990-х Маша Макарова (11)
- 5-летний Саша Плющенко высказался о побоях в семье (140)
- Западные СМИ: Джоли и Энистон помирились на вечеринке Уизерспун (12)
- «Она себе позволяла очень неприличные вещи»: Мигель рассказал о работе с Аллой Пугачевой (57)
- Испанские СМИ обсуждают конфликт королевы Летиции со свекровью Софией (51)
- Насте Рыбке и Алексу Лесли грозит до 20 лет тюрьмы (209)
- «Нет мужчины рядом. По-моему, это уже проблема»: Ольга Бузова прокомментировала желание найти мужа на телевидении (30)
- Белые вороны: восточные лидеры, которые связали свои судьбы с европейками и американками (39)
- Ольга Бузова запустила криптовалюту имени себя (50)
- И у ангелов есть целлюлит: фото беременной Кэндис Свейнпол обескуражили интернет-пользователей (49)
- Дмитрий Певцов откровенно рассказал о смерти сына Даниила и о том, как справился с его потерей (23)
- Галина Юдашкина позирует в кроп-топе и мини-юбке через 6 дней после родов (14)
- Западные СМИ: Кайли Дженнер пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать экс-бойфренду, что родила дочь не от него (2)
- Тайная любовница Караченцова предоставила доказательство их романа (42)
- «Я думаю, что она сошла с ума. Это на самом деле ужас»: Ярмольник прокомментировал поведение Малышевой (370)
- Насте Рыбке и Алексу Лесли грозит до 20 лет тюрьмы (209)
- «Ему пять лет, а он две операции уже перенес»: Владимир Фриске высказал опасения по поводу здоровья Платона (174)
- 5-летний Саша Плющенко высказался о побоях в семье (140)
- Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о разводе (104)
- Екатерина Стриженова заговорила о кризисе в семье (97)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (96)
- Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь (88)
- Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие звезды отметили день рождения дочери Кристины Орбакайте (78)
- «Мечтаю пробежаться с ней по полю»: Федор Бондарчук заговорил об «особенной» дочери (74)
- Пока фанаты обсуждают беременность Собчак, она делится фото в купальнике (74)
- Звезду фильма «Утомленные солнцем 2» зверски убили из-за его вызывающего вида (74)
- Свекор Пиппы Миддлтон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего (59)
- «Она себе позволяла очень неприличные вещи»: Мигель рассказал о работе с Аллой Пугачевой (57)
- Эмбер Херд так сильно похудела, что напоминает свою собственную тень (56)
- Аборт на 8-м месяце, 12 выкидышей, десятки ЭКО: как знаменитые женщины стали мамами, рискуя жизнью (56)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (55)
- Дмитрий и Елена Маликовы рассекретили имя сына (55)
- Виктория Бекхэм ревнует старшего сына к его девушке Хлое Моретц (52)
- Испанские СМИ обсуждают конфликт королевы Летиции со свекровью Софией (51)