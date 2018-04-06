12 марта скончался возглавлявший МХТ им. Чехова и «Табакерку» Олег Табаков. 6 апреля стало известно, что место мэтра в Московском театре Табакова займет его любимый ученик Владимир Машков.

1 2 3 ... 15 Владимир Машков станет новым художественным руководителем Московского театра Табакова

В начале марта ушел из жизни Олег Табаков. Режиссер несколько месяцев находился в больнице, но врачам не удалось спасти его жизнь. Мэтр не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.



Через несколько дней после прощания с Олегом Павловичем был назначен худрук МХТ им. Чехова. Им стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, который вступит в должность 23 апреля.



Как передает РИА «Новости», художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу 6 апреля его представили труппе. Актер был любимым учеником Табакова: в 1990 году он закончил курс режиссера в школе-студии МХАТ. При жизни Олега Павловича «Табакерке» Владимир уже поставил три спектакля.