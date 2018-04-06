Бытует мнение, что мужчины выбирают себе женщин, похожих… нет, не на их матерей, а на бывших подружек. С этим сложно поспорить. Особенно когда среди знаменитостей так много примеров подобного. Самым ярким можно назвать пару Скотта Дисика и Софии Ричи. Вряд ли найдется кто-то, кто не согласится с тем, что возлюбленная знаменитого сердцееда — копия его бывшей гражданской жены.
В Сети уже гуляет масса фотожаб, на которых соединяют лица Кардашьян и Ричи. И что поразительно, между ними практически нет отличий! Ни одна из родных сестер Кортни не похожа на нее так, как София. Сходство усиливают одинаковый оттенок волос и похожий стиль в одежде.
На днях в Сети появились снимки Скотта Дисика с детьми на выходе из продуктового магазина. Рядом с ними шла Кортни… ой, нет, это была София! Свободные брюки цвета хаки, укороченное худи, белые кроссовки и крупные серьги-кольца. Сколько раз в точно таком же кэжуал-наряде мы видели Кардашьян? Это далеко не единственный случай, когда нынешняя и бывшая пассии Дисика выглядели одинаково. Смотрите нашу фотогалерею и оцените сами.
Мать и мачеха: дети Кортни Кардашьян скоро перестанут отличать ее от Софии Ричи
Бытует мнение, что мужчины выбирают себе женщин, похожих… нет, не на их матерей, а на бывших подружек. С этим сложно поспорить. Особенно когда среди знаменитостей так много примеров подобного. Самым ярким можно назвать пару Скотта Дисика и Софии Ричи. Вряд ли найдется кто-то, кто не согласится с тем, что возлюбленная знаменитого сердцееда — копия его бывшей гражданской жены.
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