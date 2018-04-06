Когда София Ричи была маленькой, то мечтала походить на свою старшую сестру Николь. Спустя годы ориентиры девушки изменились, и сегодня она — вылитая Кортни Кардашьян. И все это ради любви мужчины!



1 2 3 ... 12 На последних снимках Софию Ричи не отличить от Кортни Кардашьян

Бытует мнение, что мужчины выбирают себе женщин, похожих… нет, не на их матерей, а на бывших подружек. С этим сложно поспорить. Особенно когда среди знаменитостей так много примеров подобного. Самым ярким можно назвать пару Скотта Дисика и Софии Ричи. Вряд ли найдется кто-то, кто не согласится с тем, что возлюбленная знаменитого сердцееда — копия его бывшей гражданской жены.



В Сети уже гуляет масса фотожаб, на которых соединяют лица Кардашьян и Ричи. И что поразительно, между ними практически нет отличий! Ни одна из родных сестер Кортни не похожа на нее так, как София. Сходство усиливают одинаковый оттенок волос и похожий стиль в одежде.



На днях в Сети появились снимки Скотта Дисика с детьми на выходе из продуктового магазина. Рядом с ними шла Кортни… ой, нет, это была София! Свободные брюки цвета хаки, укороченное худи, белые кроссовки и крупные серьги-кольца. Сколько раз в точно таком же кэжуал-наряде мы видели Кардашьян? Это далеко не единственный случай, когда нынешняя и бывшая пассии Дисика выглядели одинаково. Смотрите нашу фотогалерею и оцените сами.

