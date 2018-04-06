Резонансное заявление Елены Малышевой о бездомных собаках наделало немало шума в Сети. Поднявшаяся волна обсуждения и осуждения со стороны интернет-пользователей вынудила 57-летнюю телеведущую взять слово.





1 2 3 4 5 6 Елена Малышева ответила на нападки интернет-пользователей, обвинивших ее в жестоком обращении с животными

6 апреля все российские СМИ цитируют слова Леонида Ярмольника, высказавшегося о «жутком заявлении» Елены Малышевой. Напомним, громкий скандал разразился после того, как телеведущая передачи «Жить здорово!», комментируя случай нападения псов на жителя Московской области, сказала, что необходимо отлавливать и отстреливать бродячих собак.



В беседе с журналистами портала Life Малышева отметила, что ее позиция по вопросу отстрела бездомных собак была неправильно истолкована СМИ. «В сюжете нашей программы мы показывали, как защищаться, если вы стали жертвой нападения животных. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо. И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе», — пояснила телеведущая. «Тем же, кому бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего», — заключила звезда Первого канала.



Вы разделяете позицию Елены Малышевой?

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