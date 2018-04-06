6 апреля все российские СМИ цитируют слова Леонида Ярмольника, высказавшегося о «жутком заявлении» Елены Малышевой. Напомним, громкий скандал разразился после того, как телеведущая передачи «Жить здорово!», комментируя случай нападения псов на жителя Московской области, сказала, что необходимо отлавливать и отстреливать бродячих собак.
В беседе с журналистами портала Life Малышева отметила, что ее позиция по вопросу отстрела бездомных собак была неправильно истолкована СМИ. «В сюжете нашей программы мы показывали, как защищаться, если вы стали жертвой нападения животных. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо. И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе», — пояснила телеведущая. «Тем же, кому бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего», — заключила звезда Первого канала.
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«Тем, кому бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего»: Елена Малышева ответила Ярмольнику и всем критикующим
6 апреля все российские СМИ цитируют слова Леонида Ярмольника, высказавшегося о «жутком заявлении» Елены Малышевой. Напомним, громкий скандал разразился после того, как телеведущая передачи «Жить здорово!», комментируя случай нападения псов на жителя Московской области, сказала, что необходимо отлавливать и отстреливать бродячих собак.
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да мне бродячие собаки дороже людей, которые делают этих самых собак бродячими
*** эта Малышева
да мне бродячие собаки дороже людей, которые делают этих самых собак бродячими
57 лет - а ума нет. Не дай Бог я через 30 лет превращусь в такую же маразматичку. Страшно стареть.
да мне бродячие собаки дороже людей, которые делают этих самых собак бродячими
Правильно сказала
Я когда на проходную иду с остановки, молюсь, потому что одна собака из стаи недавно ощенилась и если она там. все. выгонит на проезжую часть( а у нас там фуры) Люди, это реально страшно.
Люди, мы обязаны решать такие проблемы только милосердием. Если мы всегда будем отворачиваться и решать такие проблемы жестокостью, то никогда и ничего в этом мире не изменится. Каких детей вы вырастите, если будете в доме кричать про отстрелы? Отношение к животным в сегодняшнем мире это такой огромный лакмус. Даже в безумно жестокой Азии уже начинает потихоньку все меняться в этом отношении. В чем ваша проблема, почему вы не способны на сострадание в принципе? Дело тут не в покусанных людях, меня часто кусали в детстве, но я прекрасно понимаю, что с животных нет такого спроса , как с меня, с человека. Это настолько очевидно и понятно, что мне кажется, что это с людьми вроде Малышевой просто что то не то, сбой в программе. Очнитесь, люди. Это все решаемо, только как это решать гораздо важнее для нас самих, чем просто убрать собак с улиц.
Елена права. Можно сколько угодно говорить о стерилизации, домах для животных.. но нет на это денег. Вот и все. В другой теме уже предлагали сердобольным, пожалуйста, стройте приюты. А то говорить все горазды.
Мне тоже бродячие собаки дороже хабаровских живодерок и всяких мужей, которые отрубают руки своим женам