Не так давно в одном из интервью Данила Козловский нелестно высказался о характере россиян. Михаил Пореченков решил пояснить неоднозначные слова коллеги.

1 2 3 ... 8 В одном из интервью Данила Козловский заявил, что в России очень много ненависти и хамства

Совсем недавно Данила Козловский закончил съемки фильма «Тренер». Артист был одновременно его продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. В интервью порталу Sports.ru, приуроченному к выходу ленты, Козловский поведал, что не все интернет-пользователи оценили его режиссерский дебют. Правда, выводы зрители сделали после просмотра трейлера.



«Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — отметил Данила. Актер выразил надежду, что он никогда не будет ориентироваться на мнение людей, которые пишут подобные вещи.



За коллегу заступился Михаил Пореченков. «Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — заявил артист в эфире НСН.



Михаил отметил, что поддерживает Данилу, который потратил много сил и нервов для производства фильма. По мнению Пореченкова, о качестве ленты должны судить только компетентные люди, имеющие отношение к киноиндустрии.