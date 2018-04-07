Совсем недавно Данила Козловский закончил съемки фильма «Тренер». Артист был одновременно его продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. В интервью порталу Sports.ru, приуроченному к выходу ленты, Козловский поведал, что не все интернет-пользователи оценили его режиссерский дебют. Правда, выводы зрители сделали после просмотра трейлера.
«Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — отметил Данила. Актер выразил надежду, что он никогда не будет ориентироваться на мнение людей, которые пишут подобные вещи.
За коллегу заступился Михаил Пореченков. «Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — заявил артист в эфире НСН.
Михаил отметил, что поддерживает Данилу, который потратил много сил и нервов для производства фильма. По мнению Пореченкова, о качестве ленты должны судить только компетентные люди, имеющие отношение к киноиндустрии.
Пореченков заступился за Козловского и назвал его критиков «мусорными троллями»
Совсем недавно Данила Козловский закончил съемки фильма «Тренер». Артист был одновременно его продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. В интервью порталу Sports.ru, приуроченному к выходу ленты, Козловский поведал, что не все интернет-пользователи оценили его режиссерский дебют. Правда, выводы зрители сделали после просмотра трейлера.
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ТОгда и должны эти фильмы смотреть только "компетентные люди, имеющие отношение к киноиндустрии"
А если для нас снимаете, мы смотрим , платим деньги, мы имеем свое мнение
А фильм что, реальное г или что козловскаЙ так дергается???
Какой обидчивый ранимый гей