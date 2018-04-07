Не так давно стало известно, что должность художественного руководителя Московского театра Олега Табакова получил Владимир Машков. На днях сын мэтра высказался по поводу этой новости.

1 2 3 ... 8 Антон Табаков высказался по поводу нового поста Владимира Машкова

12 марта скончался Олег Павлович Табаков. Знаменитый режиссер несколько месяцев лежал в больнице, но врачи так и не смогли его спасти. Спустя несколько дней после прощания с мэтром был назначен новый худрук МХТ им. Чехова. Им стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач. А 6 апреля стало известно, что место мэтра в Московском театре Табакова занял его любимый ученик Владимир Машков.



Нового руководителя уже представили труппе. «Самое главное — чтобы мы стали еще сильнее, еще успешнее и сделали еще больше. Очень верно все. Мне кажется, Олегу Павловичу тоже спокойно стало», — поделилась Марина Зудина с журналистами телеканала «Россия». Сам актер отметил, что считает свое назначение огромной ответственностью.



Взял слово и старший сын режиссера Антон Табаков. «Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи. Считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца», — цитирует Антона НСН. По его словам, Машков — профессионал и поэтому станет хорошим руководителем.