12 марта скончался Олег Павлович Табаков. Знаменитый режиссер несколько месяцев лежал в больнице, но врачи так и не смогли его спасти. Спустя несколько дней после прощания с мэтром был назначен новый худрук МХТ им. Чехова. Им стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач. А 6 апреля стало известно, что место мэтра в Московском театре Табакова занял его любимый ученик Владимир Машков.
Нового руководителя уже представили труппе. «Самое главное — чтобы мы стали еще сильнее, еще успешнее и сделали еще больше. Очень верно все. Мне кажется, Олегу Павловичу тоже спокойно стало», — поделилась Марина Зудина с журналистами телеканала «Россия». Сам актер отметил, что считает свое назначение огромной ответственностью.
Взял слово и старший сын режиссера Антон Табаков. «Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи. Считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца», — цитирует Антона НСН. По его словам, Машков — профессионал и поэтому станет хорошим руководителем.
Антон Табаков прокомментировал назначение Владимира Машкова худруком «Табакерки»
12 марта скончался Олег Павлович Табаков. Знаменитый режиссер несколько месяцев лежал в больнице, но врачи так и не смогли его спасти. Спустя несколько дней после прощания с мэтром был назначен новый худрук МХТ им. Чехова. Им стал основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач. А 6 апреля стало известно, что место мэтра в Московском театре Табакова занял его любимый ученик Владимир Машков.
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До какого конца?)
до какого конца???до закрытия театра что -ли??? победы над кем??? это и есть артисты которые не думают что говорят? надо сказать просто: " продолжит дело моего отца".