7 апреля Жанна Эппле стала гостьей программы «Секрет на миллион». Актриса рассказала о многочисленных романах с несвободными мужчинами. Знаменитость призналась, что сейчас испытывает из-за этого угрызения совести.
Речь зашла и об отношениях Жанны Эппле с адвокатом Сергеем Жориным. Оказывается, на момент знакомства с актрисой юрист был женат на Кате Гордон. Правда, тогда Сергей сказал Жанне, что он собирается разводиться. Вскоре Гордон объявила Жорину, что беременна, но Эппле не сочла этот факт основанием для разрыва. Отношения адвоката и актрисы длились около года.
В студию телепередачи пришла и сама Екатерина Гордон. Она рассказала, что во время ее беременности Сергей часто присылал ей фотографии с различными женщинами, чтобы сделать больно. По словам Кати, Сергей заявил ей, что «Жанна его просто преследовала». Тем не менее вскоре Гордон поняла, что за словами мужа стоит нечто большее, чем желание оправдаться, и он на самом деле встречается с Эппле.
«Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило», — заявила Гордон.
Эппле извинилась перед ней и сказала, что чувствует себя виноватой. Актриса добавила, что встречалась с юристом не в последнюю очередь из-за корыстных побуждений. Дело в том, что тогда она взяла долларовый кредит и надеялась, что любимый ей поможет финансово.
После расставания с Жанной Сергей вновь женился на Кате. Впрочем, и этот брак оказался недолгим.
Катя Гордон высказала накопившиеся претензии Жанне Эппле, которая увела у нее мужа
7 апреля Жанна Эппле стала гостьей программы «Секрет на миллион». Актриса рассказала о многочисленных романах с несвободными мужчинами. Знаменитость призналась, что сейчас испытывает из-за этого угрызения совести.
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