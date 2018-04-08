В этом году православные христиане отмечают Пасху 8 апреля. В ночь на воскресение Владимир Путин, Дмитрий и Светлана Медведевы приехали на пасхальное богослужение, а позже президент поздравил верующих с праздником.

1 2 3 ... 8 Владимир Путин и Дмитрий Медведев с супругой посетили пасхальное богослужение

Владимир Путин, Дмитрий и Светлана Медведевы побывали на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, которое совершал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе также присутствовал и мэр Москвы Сергей Собянин.



Как сообщает ТАСС, глава государства и патриарх обменялись праздничными подарками. Владимир Владимирович подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо «Воскресение Христово», созданное в единственном экземпляре мастерами Златоуста. Церковнослужитель по традиции преподнес президенту и премьер-министру пасхальные яйца.

В воскресенье Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — говорится в поздравлении.



Кроме того, президент отметил и работу РПЦ, которая «неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения». Владимир Владимирович также поблагодарил патриарха Кирилла за то, что под его предстоятельством Русская православная церковь многое делает для поддержания согласия в обществе.