Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев оберегают свои отношения от излишнего внимания со стороны общественности. Супруги редко делятся с подписчиками в Инстаграме фото из жизни, что уж говорить о снимках сына Андрея, лицо которого Елизавета впервые показала, когда ему было уже пять лет. Поэтому неудивительно, что каждый новый кадр Боярской в соцсетях вызывает бурную реакцию среди ее фолловеров.
Так, на днях артистка выложила фото из Барселоны, на которых позирует в легком свободном платье. Некоторые поклонники предположили, что Елизавета находится в положении.
Среди фанатов нашлись и те, кто пришел к выводу, что знаменитость просто поправилась. Впрочем, многие посчитали, что все дело в ракурсе и фасоне платья. А что думаете вы?
Видела ее недавно в Старбаксе) Вроде не была беременна)
А что такого? Она замужем, молодая, все хорошо - ей только рожать, да побольше.
Какая же она никакая. Только фамилия