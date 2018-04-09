32-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Инстаграме несколько свежих снимков, сделанных во время поездки в Испанию. Глядя на фото, подписчики известной актрисы предположили, что она ждет второго ребенка.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети предположили, что Елизавета Боярская находится в положении

Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев оберегают свои отношения от излишнего внимания со стороны общественности. Супруги редко делятся с подписчиками в Инстаграме фото из жизни, что уж говорить о снимках сына Андрея, лицо которого Елизавета впервые показала, когда ему было уже пять лет. Поэтому неудивительно, что каждый новый кадр Боярской в соцсетях вызывает бурную реакцию среди ее фолловеров.



Так, на днях артистка выложила фото из Барселоны, на которых позирует в легком свободном платье. Некоторые поклонники предположили, что Елизавета находится в положении.

«Вы беременны?», «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш», «Вы в положении?» — прокомментировали снимки Боярской любопытные пользователи Сети.

Среди фанатов нашлись и те, кто пришел к выводу, что знаменитость просто поправилась. Впрочем, многие посчитали, что все дело в ракурсе и фасоне платья. А что думаете вы?

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