24 января в семье Дмитрия и Елены Маликовых произошло радостное событие — у них родился долгожданный сын, которого они решили назвать Марком. Супруги не скрывают от общественности, что воспользовались услугами суррогатной матери, которая и выносила мальчика.
Певец охотно рассказывает журналистам о сыне. На днях Дмитрий сообщил, что малыш Марк развивается, как и положено детям его возраста. «Большую часть времени он спит и просыпается только ради того, чтобы поесть. Спит нормально, но чутко — просыпается от каждого шума. У сына хороший аппетит — он предпочитает финское детское питание», — поведал Маликов в передаче «Ты не поверишь!».
Артист также сообщил, что пока в основном ребенком занимается его жена Елена. Дело в том, что у Дмитрия сейчас плотный гастрольный график и ему не всегда удается побыть с любимыми. Впрочем, молодой отец старается выкраивать время, чтобы искупать малыша или покормить его.
Недавно музыкант решил ненадолго оставить семью, чтобы развеяться. Вместе с друзьями Маликов улетел в Грецию. По словам Дмитрия, ему порой не хватает неформального мужского общения, поэтому раз в год он проводит каникулы в компании приятелей.
Дмитрий Маликов рассказал о том, как растет и развивается его сын
24 января в семье Дмитрия и Елены Маликовых произошло радостное событие — у них родился долгожданный сын, которого они решили назвать Марком. Супруги не скрывают от общественности, что воспользовались услугами суррогатной матери, которая и выносила мальчика.
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