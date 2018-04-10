10.04.2018
В личной жизни Ирины Цывиной произошли серьезные изменения. Актриса, которая последние несколько месяцев судится со своим пасынком из-за имущества, встретила новую любовь. В свежем выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» знаменитость заявила, что собирается подарить детей своему бойфренду Денису Сердюкову.
  • Ирина Цывина и Андрей Малахов
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    Ирина Цывина стала гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Зимой прошлого года не стало четвертого мужа Ирины Цывиной. Актриса не успела оправиться от горя, как с ней начал судиться ее пасынок Александр Благонравов-младший. Мужчина требует половину состояния звезды сериала «Шакал», включая то имущество, которое было приобретено ей в браке с Евгением Евстигнеевым. Из-за переживаний у Ирины развилась депрессия — она даже начала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого состояния ей помог актер Денис Сердюков, снявшийся в фильме «Легенда №17».

9 апреля Цывина стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в ходе которой поделилась подробностями своих взаимоотношений с новым избранником. По словам влюбленных, судьбоносная встреча состоялась в сентябре прошлого года во время одного из кинофестивалей. Денис красиво ухаживает за Ириной, и влюбленные активно строят планы на совместное будущее.

В студии передачи Андрея Малахова знаменитость заявила, что готовится стать мамой: «Да, мы ждем ребенка. Я очень счастлива».

Ирина настолько доверяет бойфренду, что переписала на него свое имущество. «Я вижу, что Денис — порядочный человек. Мне сказали, что я сошла с ума… Я оформила на него генеральную доверенность. Он может представлять мои интересы в суде и имеет право на все мое имущество. Я знаю, что он меня не подведет», — заявила актриса.

Цывина также призналась, что пыталась наладить отношения с сыном покойного мужа, бизнесмена Александра Благонравова. Однако решить конфликт мирным путем им так и не удалось. В финале программы Ирина поведала, что Александр тяжело болел — он боролся со СПИДом.

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