В личной жизни Ирины Цывиной произошли серьезные изменения. Актриса, которая последние несколько месяцев судится со своим пасынком из-за имущества, встретила новую любовь. В свежем выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» знаменитость заявила, что собирается подарить детей своему бойфренду Денису Сердюкову.

Зимой прошлого года не стало четвертого мужа Ирины Цывиной. Актриса не успела оправиться от горя, как с ней начал судиться ее пасынок Александр Благонравов-младший. Мужчина требует половину состояния звезды сериала «Шакал», включая то имущество, которое было приобретено ей в браке с Евгением Евстигнеевым. Из-за переживаний у Ирины развилась депрессия — она даже начала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого состояния ей помог актер Денис Сердюков, снявшийся в фильме «Легенда №17».



9 апреля Цывина стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в ходе которой поделилась подробностями своих взаимоотношений с новым избранником. По словам влюбленных, судьбоносная встреча состоялась в сентябре прошлого года во время одного из кинофестивалей. Денис красиво ухаживает за Ириной, и влюбленные активно строят планы на совместное будущее.

В студии передачи Андрея Малахова знаменитость заявила, что готовится стать мамой: «Да, мы ждем ребенка. Я очень счастлива».

Ирина настолько доверяет бойфренду, что переписала на него свое имущество. «Я вижу, что Денис — порядочный человек. Мне сказали, что я сошла с ума… Я оформила на него генеральную доверенность. Он может представлять мои интересы в суде и имеет право на все мое имущество. Я знаю, что он меня не подведет», — заявила актриса.



Цывина также призналась, что пыталась наладить отношения с сыном покойного мужа, бизнесмена Александра Благонравова. Однако решить конфликт мирным путем им так и не удалось. В финале программы Ирина поведала, что Александр тяжело болел — он боролся со СПИДом.

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