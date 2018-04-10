Зимой прошлого года не стало четвертого мужа Ирины Цывиной. Актриса не успела оправиться от горя, как с ней начал судиться ее пасынок Александр Благонравов-младший. Мужчина требует половину состояния звезды сериала «Шакал», включая то имущество, которое было приобретено ей в браке с Евгением Евстигнеевым. Из-за переживаний у Ирины развилась депрессия — она даже начала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого состояния ей помог актер Денис Сердюков, снявшийся в фильме «Легенда №17».
9 апреля Цывина стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в ходе которой поделилась подробностями своих взаимоотношений с новым избранником. По словам влюбленных, судьбоносная встреча состоялась в сентябре прошлого года во время одного из кинофестивалей. Денис красиво ухаживает за Ириной, и влюбленные активно строят планы на совместное будущее.
Ирина настолько доверяет бойфренду, что переписала на него свое имущество. «Я вижу, что Денис — порядочный человек. Мне сказали, что я сошла с ума… Я оформила на него генеральную доверенность. Он может представлять мои интересы в суде и имеет право на все мое имущество. Я знаю, что он меня не подведет», — заявила актриса.
Цывина также призналась, что пыталась наладить отношения с сыном покойного мужа, бизнесмена Александра Благонравова. Однако решить конфликт мирным путем им так и не удалось. В финале программы Ирина поведала, что Александр тяжело болел — он боролся со СПИДом.
Это пятый муж будет?Неприятная женщина.Евстегнеев когда то с ней ошибся.С ума посходили бабы,под старость лет рожать.
У неё было несколько мужей, а она все вдова Евстигнеева. По поводу доверенности на нового мужа- она действительно сошла с ума. Время покажет.
Думаю новый мэн ей просто помогает отбояриться от пасынка. Не такая уж она простая.