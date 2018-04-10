В начале апреля Эдита Пьеха попала в больницу из-за бронхита. Звезде эстрады даже пришлось отменить концерты, из-за чего фанаты не на шутку начали волноваться за своего кумира. Российские СМИ тут же поспешили узнать у певицы, как она себя чувствует. Договариваясь о личном интервью с одним из журналистов, Пьеха пожаловалась, что ей никак не становится лучше, а заодно попросила купить ей лекарства, ведь «в аптеку сходить некому».
Поклонники были возмущены тем, что родственники не помогают Эдите, пока она болеет. Некоторые пользователи Сети посчитали, что артистка поссорилась с родными. Знаменитость решила прокомментировать домыслы фанатов.
Эдита добавила, что корреспондент сам поинтересовался, всего ли ей хватает, поэтому она попросила купить его таблетки и отдала потом ему за них деньги. Артистка отметила, что в тот день у ее родных было слишком много дел, но она не видит в этом ничего страшного.
Странно. У нее же домработница постоянно при ней.