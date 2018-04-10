На днях 80-летняя Эдита Пьеха была госпитализирована из-за обострения бронхита. В Сети появились сплетни о том, что близкие люди не поддерживают певицу в этот тяжелый для нее период из-за конфликта. Знаменитая артистка решила расставить все точки над i.

1 2 3 ... 15 Эдита Пьеха высказалась о предполагаемом конфликте с родными

В начале апреля Эдита Пьеха попала в больницу из-за бронхита. Звезде эстрады даже пришлось отменить концерты, из-за чего фанаты не на шутку начали волноваться за своего кумира. Российские СМИ тут же поспешили узнать у певицы, как она себя чувствует. Договариваясь о личном интервью с одним из журналистов, Пьеха пожаловалась, что ей никак не становится лучше, а заодно попросила купить ей лекарства, ведь «в аптеку сходить некому».



Поклонники были возмущены тем, что родственники не помогают Эдите, пока она болеет. Некоторые пользователи Сети посчитали, что артистка поссорилась с родными. Знаменитость решила прокомментировать домыслы фанатов.

Эдита добавила, что корреспондент сам поинтересовался, всего ли ей хватает, поэтому она попросила купить его таблетки и отдала потом ему за них деньги. Артистка отметила, что в тот день у ее родных было слишком много дел, но она не видит в этом ничего страшного.

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