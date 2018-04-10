Актер Юрий Колокольников стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире он ответил на вопросы пользователей Одноклассников и рассказал о новом проекте «ВМаяковский», отличиях западного и российского кино и любимых фильмах дочерей.







1 2 3 Актер Юрий Колокольников

Про любимые фильмы дочерей со своим участием

Недавно ходили на специальный показ «Фердинанда». Но у меня не так много фильмов для детей. Дочки смотрят те фильмы, которые детские. Например, «Завтрак у папы». Когда маленькие были, даже плакали. Сейчас старшая уже любит фильмы ужасов смотреть. Поэтому стараюсь в разных жанрах выступать и работать на детскую аудиторию в том числе.

О фильме «ВМаяковский»

Это большая работа. Я участвовал в этом проекте несколько лет. Стихи давались очень тяжело. В каждой строчке 25 разных образов. Они энергетически очень заряжают, с другой очень высасывают. Сейчас фильм выходит в прокат. Он будет показываться весь год: с 5 апреля по одному сеансу в день, потом по два. Каждый сеанс – максимум 40 человек. Третьяковская галерея отдала под этот проект особняк – мастерскую Голубкина в центре Москвы. Она полностью на этот год переделана под пространство Маяковского. Это иммерсивный театр, не обычный киносеанс. Перед показом с тобой работают несколько человек – медиаторов, и ты погружаешься в тему, готовишь себя к фильму, и дальше через какое-то время вы заходите в зал и смотрите фильм.

О съемках фильма «ВМаяковский» в Северной Корее

Мы с Александром Шейном напились. И утром проснулись, голова немножко побаливала. И в этом синдроме мы начали думать на тему фильма, титров и так далее. И вдруг родилась такая идея – Маяковский стоит на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, читает свои стихи. А на площади 200 тысяч человек, они поднимают красные флажки, и на всю площадь написано «Маяковский». Это как раз фантасмагория Маяковского, которая определяет его мощь и само время. Мне понравилась эта идея. Северная Корея – это все равно некий новый мир, который как-то был связан с тем, что Маяковским и вся его шайка хотела. В итоге мы туда поехали и очень много сняли. Мало того, я нашел там стихи «Привет, КИМ!». То есть, Коммунистический интернационал молодежи.

Об «Игре престолов»

Убили меня уже давно. Участвовал только в одном сезоне. Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съемок.

Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Джоне Сноу.

О профессии актера

Я все время говорю о том, что в эту профессию нормальным людям идти не стоит, поскольку это не очень нормальное состояние. У всех актеров, артистов, есть какие-то психологические нюансы.





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