49-летняя Татьяна Буланова часто дает журналистам интервью о своей личной жизни. На днях певица поведала о том, как относится к одиночеству и перспективе стать бабушкой.

1 2 3 ... 15 Татьяна Буланова рассказала о своей личной жизни

В последние несколько лет личная жизнь Татьяны Булановой была непростой: она переживала трудности в отношениях со вторым мужем Владиславом Радимовым. В конце прошлого года певица заявила, что все-таки решила развестись с супругом. С тех пор, по словам артистки, поклонники не раз звали ее замуж. Как рассказала Буланова изданию «Собеседник», она открыта для новых отношений, но больше не хочет связывать себя узами брака.

«Штамп в паспорте — это не самое важное для меня. Достаточно того, что люди живут вместе и любят друг друга», — отметила Татьяна.

Впрочем, артистка не исключает и того, что однажды изменит свое мнение относительно этого вопроса. Недавно певица даже размышляла о том, что хотела бы вновь ощутить радость материнства.

«У меня была такая мысль — родить девочку. Но сейчас думаю, что не нужно. Лучше стать бабушкой», — поделилась Буланова.

Татьяна отметила, что ее дети — самостоятельные люди, а старшему сыну Александру и вовсе уже 25 лет, поэтому, как считает певица, скоро ему пора будет подумать о пополнении в семействе. Тем более что молодой человек встречается с хорошей девушкой. Буланова подчеркнула, что своему отпрыску финансово не помогает, правда, недавно она взяла для него квартиру в ипотеку. Но во всем остальном наследник знаменитости сам себя обеспечивает.

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