В последние несколько лет личная жизнь Татьяны Булановой была непростой: она переживала трудности в отношениях со вторым мужем Владиславом Радимовым. В конце прошлого года певица заявила, что все-таки решила развестись с супругом. С тех пор, по словам артистки, поклонники не раз звали ее замуж. Как рассказала Буланова изданию «Собеседник», она открыта для новых отношений, но больше не хочет связывать себя узами брака.
Впрочем, артистка не исключает и того, что однажды изменит свое мнение относительно этого вопроса. Недавно певица даже размышляла о том, что хотела бы вновь ощутить радость материнства.
Татьяна отметила, что ее дети — самостоятельные люди, а старшему сыну Александру и вовсе уже 25 лет, поэтому, как считает певица, скоро ему пора будет подумать о пополнении в семействе. Тем более что молодой человек встречается с хорошей девушкой. Буланова подчеркнула, что своему отпрыску финансово не помогает, правда, недавно она взяла для него квартиру в ипотеку. Но во всем остальном наследник знаменитости сам себя обеспечивает.
Вот и умница ! Похоже с мозгом она дружит . А то взяли моду рожать на пенсии . Мамы-бабушки как пугачева . Всему своё время.