- Именно Светлана Медведева в бытность первой леди подарила России День семьи, любви и верности. К слову, семья у нашей героини самая что ни на есть крепкая — в этом году чета Медведевых отмечает 25-летие брака. Во многом это заслуга Светланы. Так в чем феномен этой женщины с твердым характером и мягкими манерами?
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.
Особенно это заметно в политической сфере.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. Не так давно у нас прошла серия материалов про первых леди СССР, а в этом цикле статей мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой Дмитрия Медведева Светланой.