В 1991 году СССР распался, образовалась Россия, которой руководили и руководят президенты — от Бориса Ельцина до Владимира Путина. Жены глав государств с тех пор носят официальный статус первых леди. Именно о них и пойдет речь в нашем цикле материалов.

1 2 3 ... 30 Именно Светлана Медведева в бытность первой леди подарила России День семьи, любви и верности. К слову, семья у нашей героини самая что ни на есть крепкая — в этом году чета Медведевых отмечает 25-летие брака. Во многом это заслуга Светланы. Так в чем феномен этой женщины с твердым характером и мягкими манерами?

Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.



Особенно это заметно в политической сфере.

Например, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон помогала мужу прийти к власти, а Жаклин Кеннеди с помощью своей собственной популярности поднимала рейтинги супруга.

В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. Не так давно у нас прошла серия материалов про первых леди СССР, а в этом цикле статей мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой Дмитрия Медведева Светланой.

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