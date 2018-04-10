Очень скоро в семье Кэндис Свейнпол и ее мужа Германа Николи ожидается прибавление. В декабре 2017 года модель объявила, что во второй раз станет матерью.
На днях Кэндис опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует обнаженной.
Пользователи Сети выразили восхищение красотой Свейнпол и назвали ее неземным созданием. Некоторые подписчицы с завистью отметили, что мечтают во время беременности выглядеть так же.
Напомним, что недавно, на снимках папарацци, интернет-пользователи рассмотрели у идеальной модели целлюлит. Тогда подписчики сделали вывод, что даже совершенство несовершенно без фотошопа.
Этой восхищаются, а на Костенко кидаются.
Не понимаю этого.. Да еще и все поголовно в одной и той же позе. У нее руки выше локтя толстые или фото такое неудачное?Соединение духовного и физического начал - это про что? стоит голая беременная на последних сроках и в этом надо увидеть что-то духовное?
Красивая она. Но я бы такое фото не выложила. Потеряли стыд совсем. Видимо, предложили много
Нафи...зачем? И отражение фотографа в полуприседе. Каждый раз говорю: "спасибо, что не из гинекологического кресла"
Никогда не понимала что в ней хорошего .... для меня она серая мышь, и слабая модель. Фигуры нет, сисег нет. Лицо тоже некрасивое, нос большой. Вот Лима красотка нереальная, а эта ни о чем
Надоела эта ду ра Кендис. Везде брюхо пихает. Сама страшная носатая лошадь, не 'ангел' ни разу.
Никогда не понимала что в ней хорошего .... для меня она серая мышь, и слабая модель. Фигуры нет, сисег нет. Лицо тоже некрасивое, нос большой. Вот Лима красотка нереальная, а эта ни о чем
Раздутое брюхо зачем демонстрировать, ну надеюсь как разродится перестанет глаза мозолить.
Надоела эта ду ра Кендис. Везде брюхо пихает. Сама страшная носатая лошадь, не 'ангел' ни разу.
Вот Лима красотка нереальная, а эта ни о чем плюсую.Лима тоже вообще серая мышь , косящая под роковуху. У Лимы ноги короткие , у Кендис хоть они длинные. Обе снимали у хирургов носы картошки, но обе не модели.