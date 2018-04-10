Подписчиков восхитил снимок, которым поделилась 29-летняя Кэндис Свейнпол на своей странице в Инстаграме. На фото беременная модель Victoria’s Secret позирует обнаженной.

1 2 3 ... 11 Кэндис Свейнпол поделилась снимком, на котором позирует обнаженной

Очень скоро в семье Кэндис Свейнпол и ее мужа Германа Николи ожидается прибавление. В декабре 2017 года модель объявила, что во второй раз станет матерью.



На днях Кэндис опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует обнаженной.

«Тело расцветает. Соединение духовного и физического начал. Разве женщины не прекрасны?» — подписала фото модель.

Пользователи Сети выразили восхищение красотой Свейнпол и назвали ее неземным созданием. Некоторые подписчицы с завистью отметили, что мечтают во время беременности выглядеть так же.



Напомним, что недавно, на снимках папарацци, интернет-пользователи рассмотрели у идеальной модели целлюлит. Тогда подписчики сделали вывод, что даже совершенство несовершенно без фотошопа.

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