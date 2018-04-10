9 апреля в Москве состоялась закрытый обед в рамках фестиваля «Золотая маска», собравший представителей кино, театра, балета и шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия была замечена и Мария Миронова. 44-летняя актриса нечасто выходит в свет, делаю исключения лишь ради действительно значимых событий.
Компанию Мироновой составил статный молодой человек. Поклонники сразу узнали в нем сына звезды, 25-летнего Андрея Удалова.
Единственный ребенок заслуженной артистки России и внук знаменитого Андрея Миронова и сам уже звезда. Правда, сияет пока не так ярко, как его знаменитый предок. Юноша снимается в кино и даже раздает интервью, рассказывая журналистам о своей личной жизни. «С 2015-го я живу отдельно от мамы и постепенно вью собственное гнездышко. У меня на Арбате есть квартира, в которую вкладываюсь», — поделился с представителями СМИ наследник звездной династии.
В Сети обсуждают редкий выход Марии Мироновой с сыном
9 апреля в Москве состоялась закрытый обед в рамках фестиваля «Золотая маска», собравший представителей кино, театра, балета и шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия была замечена и Мария Миронова. 44-летняя актриса нечасто выходит в свет, делаю исключения лишь ради действительно значимых событий.
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Все хорошо....но этот "лобковый" волос над губой, который, видимо, должен придавать солидности, делает из довольно мидовидного и симпатичного юноши задротика
Так здорово, молодая и красивая мама и взрослый сын. Не то что сейчас к пенсии рожают.