На днях западные СМИ сообщили о том, что 54-летнего Брэда Питта все чаще видят в компании симпатичной брюнетки. Спутницей актера оказалась 42-летняя Нэри Оксман, которая является дизайнером и профессором архитектуры в Массачусетском технологическом институте. Что известно о предполагаемой пассии Питта, рассказывает Woman.ru.

1 2 3 ... 16 По информации западных СМИ, Брэд Питт всерьез увлечен архитектором и дизайнером Нэри Оксман

После расставания с Анджелиной Джоли журналисты активно сводят Брэда Питта с голливудскими старлетками. Однако на днях выяснилось, что вот уже как полгода актер увлечен не очередной симпатичной коллегой по съемочной площадке, а блестяще образованной женщиной, которая занимается архитектурой и дизайном.

Мисс Оксман выросла в Израиле. Ее родители — отец-американец Роберт и мать-израильтянка Ривка — также являются архитекторами. В юности Нэри планировала стать врачом и даже пару лет поучилась в медицинском колледже. Но гены взяли свое, и девушка взялась за изучение архитектуры. Кстати, в свое время брюнетка с копной кудрявых волос, как и положено, отслужила в армии.



«Я просто обожаю помогать другим людям. Мне казалось, что в медицине удивительным способом переплетаются научная деятельность и способность сочувствовать. Однако ближе к 30 годам я решила заняться архитектурой. Мне потребовалось много времени, чтобы найти свое истинное призвание», — делилась Нэри Оксман с журналистом издания InStyle.



С 2005 года Оксман живет и работает в США. Она руководит рабочей группой в медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. Нэри также успевает создавать необычные инсталляции. Ей неоднократно присуждали престижные награды в области дизайна и архитектуры.



Что же касается личной жизни, то об этом прославленный дизайнер не любит говорить. Известно, что в 2011 году Нэри вышла замуж за композитора аргентинского происхождения, обладателя премии «Грэмми» Освальдо Голихова. Однако некоторое время назад они развелись. В одном из интервью Оксман признавалась, что именно бывший супруг оказал сильное влияние на ее творчество.



Поговаривают, что на Нэри Оксман положил глаз не только Брэд Питт. Как пишет портал Page Six, интеллигентную брюнетку неоднократно видели на свиданиях с известным финансистом и обладателем миллиардного состояния Биллом Акманом. С недавних пор 51-летний предприниматель тоже свободен: в декабре 2016-го он расстался со своей женой Карен. Согласитесь, конкурент у Питта весьма серьезный.



В настоящее время участники этой истории деликатно хранят молчание — ждем не дождемся официальных подтверждений (или опровержений) от их представителей.

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