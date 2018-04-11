В начале апреля звезде советского кинематографа Наталье Кустинской могло бы исполниться 80 лет. На днях приятели и бывшие коллеги актрисы стали гостями программы «Пусть говорят» и вспомнили о том, какой она была.

1 2 3 ... 13 Наталья Кустинская могла бы отметить 80-летие в начале апреля

Наталья Кустинская, которую называли советской Брижит Бардо, 5 апреля могла бы отметить 80-летие. Несмотря на то, что актриса была удивительно хороша собой в молодости и никогда не страдала от недостатка внимания со стороны мужчин, ее судьба оказалась незавидной. Кустинская была шесть раз замужем, потеряла единственного сына и маленького внука. Кроме того, в последние годы жизни Наталья Николаевна почти не вставала с кровати из-за проблем со здоровьем — она страдала от сахарного диабета и ревматизма, а также никак не могла восстановиться после серьезной травмы ноги.



Бывшая однокурсница Натальи Кустинской, актриса Тамара Семина, считает, что она сама была виновата в своих бедах. Женщина появилась в студии программы «Пусть говорят» и довольно резко высказалась о покойной приятельнице.



«Это очень смешная история, которая будет повторяться из века в век. Умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных, ничтожных женщин. Они глупы, но умны, если можно так выразиться, по-женски. Многие из них очень подлые, мерзкие, отвратительные. Я имею в виду Наталью Кустинскую», — заявила Тамара Петровна.



Большинство гостей шоу не согласились с позицией Семиной и пришли к выводу, что в свое время две актрисы могли поссориться. Однако, по словам звезды картины «Трактир на Пятницкой», им нечего было делить. А вот с другой своей заклятой подругой Натальей Фатеевой Наталья Кустинская соперничала всю жизнь. Фатеева так и не смогла простить коллегу по фильму «Три плюс два» за то, что в семидесятых она увела у нее мужа.



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