В начале апреля стало известно о том, что Брэд Питт увлекся архитектором Нэри Оксман. Теперь поклонники актера гадают, как к его выбору относится Анджелина Джоли. Поговаривают, что звезда фильма «Малефисента» не может смириться с тем, что ее бывший встречается с привлекательной и интеллигентной женщиной.

1 2 3 ... 15 По слухам, Анджелина Джоли не в восторге от того, что Брэд Питт встречается с архитектором Нэри Оксман

Уже не первый день журналисты мировых СМИ обсуждают новую пассию Брэда Питта. По слухам, 54-летний актер очень тесно общается с 42-летним профессором архитектуры в Массачусетском технологическом институте по имени Нэри Оксман. Мы уже рассказывали вам о том, что мисс Оксман является во всех отношениях достойной партией: она не только удивительно хороша собой, но и образована и востребована в профессии. Фанаты звезды картины «Загадочная история Бенджамина Баттона» рады, что он увлекся столь интересной женщиной. Однако, по словам инсайдеров, выбор Питта не одобряет его экс-супруга Анджелина Джоли.



«Энджи просто в бешенстве. Она испытывает ревность, поэтому ничего не хочет слышать о новом романе бывшего. Анджелина очень расстроилась, когда увидела фотографии Нэри и узнала о ее достижениях», — заявил анонимный источник изданию HollywoodLife.



По слухам, Джоли и подумать не могла, что Питт начнет встречаться с интеллектуалкой. Многодетная мать была уверена, что Брэд в очередной раз свяжется с подходящей по статусу голливудской актрисой.

«Она считает, что Оксман совсем не подходит Питту», — рассказал журналистам информатор.

Как утверждают инсайдеры, Энджи раздражена еще и тем, что теперь ее сравнивают с Нэри. Фанаты знаменитости то и дело ищут схожие черты во внешности у нее и нынешней возлюбленной Брэда Питта.



Все те же источники говорят о том, что в этой ситуации сыновья и дочери Джоли и Питта поддерживают мать. После встреч с Брэдом они подробно рассказывают Анджелине, что происходит в жизни их отца.

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