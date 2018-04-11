Уже не первый день журналисты мировых СМИ обсуждают новую пассию Брэда Питта. По слухам, 54-летний актер очень тесно общается с 42-летним профессором архитектуры в Массачусетском технологическом институте по имени Нэри Оксман. Мы уже рассказывали вам о том, что мисс Оксман является во всех отношениях достойной партией: она не только удивительно хороша собой, но и образована и востребована в профессии. Фанаты звезды картины «Загадочная история Бенджамина Баттона» рады, что он увлекся столь интересной женщиной. Однако, по словам инсайдеров, выбор Питта не одобряет его экс-супруга Анджелина Джоли.
«Энджи просто в бешенстве. Она испытывает ревность, поэтому ничего не хочет слышать о новом романе бывшего. Анджелина очень расстроилась, когда увидела фотографии Нэри и узнала о ее достижениях», — заявил анонимный источник изданию HollywoodLife.
По слухам, Джоли и подумать не могла, что Питт начнет встречаться с интеллектуалкой. Многодетная мать была уверена, что Брэд в очередной раз свяжется с подходящей по статусу голливудской актрисой.
Как утверждают инсайдеры, Энджи раздражена еще и тем, что теперь ее сравнивают с Нэри. Фанаты знаменитости то и дело ищут схожие черты во внешности у нее и нынешней возлюбленной Брэда Питта.
Все те же источники говорят о том, что в этой ситуации сыновья и дочери Джоли и Питта поддерживают мать. После встреч с Брэдом они подробно рассказывают Анджелине, что происходит в жизни их отца.
Ой ну прям в таком бешенстве, прям побежала и всем рассказала в каком она диком бешенстве🤣🤣🤣 Хоспидя
Я считала, что с Джоли невозможно конкурировать, но в данном случае соперница достойная. Не удивлюсь, если Анжелина и впрямь переживает.
Вот когда Пит пойдет под венец тогда можно поверить, а так пустой треп
Все теории основаны на одной общей фотке?))) Женщина может и умная, и успешная, но необязательно нравится Бреду. Внешне приятная, но обычно мужчина под старость нравятся молодые.