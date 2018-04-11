Недавно международная аналитическая компания YouGov решила узнать имена знаменитостей, которые считаются самыми уважаемыми в мире. Кого же общественность посчитала достойными этого списка, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 15 Анджелина Джоли была признана самой уважаемой женщиной в мире

Мировые селебрити ежегодно соревнуются за право называться самыми популярными, ведь практически каждое серьезное издание составляет подобные рейтинги. Зачастую выбор делают сотрудники редакции — он, естественно, может не совпадать с мнением пользователей Сети или поклонников звезд, которые по тем или иным причинам не были включены в список. Однако исследовательская компания YouGov решила составить абсолютно непредвзятый рейтинг, куда были включены самые уважаемые известные личности на планете.



Чтобы определить этих людей, было проведено масштабное исследование в 35 странах мира. К слову, в анонимном опросе приняли участие 37 тысяч человек. По итогам исследования были названы 20 мужчин и 20 женщин, которыми общественность восхищается больше всего.



Самым почитаемым представителем сильного пола в этом году стал 62-летний основатель компании Microsoft Билл Гейтс.



А на первом месте среди представительниц слабого пола оказалась 42-летняя актриса Анджелина Джоли.

Вторую строчку в обоих списках заняла чета Обама. Бывший президент США ощутимо опередил нынешнего американского лидера — Дональд Трамп оказался лишь на 17 месте. К слову, первая леди Мелания Трамп и вовсе не попала в этот рейтинг.



Мировое сообщество признало президента РФ Владимира Путина одним из самых уважаемых мужчин на Земле. Политик, как и в предыдущие годы, оказался на шестом месте. А вот по результатам локального опроса Владимир Владимирович занимает лидирующую позицию. За ним следуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и хирург Леонид Рошаль. Среди женщин в лидерах оказалась космонавт Валентина Терешкова.



Кроме того, в международный список вошли многие медийные персоны и спортсмены — Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон, Мадонна, Криштиану Роналду, Илон Маск, Тэйлор Свифт.



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