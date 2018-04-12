В следующем году Виктория и Дэвид Бекхэм отметят 20-летнюю годовщину свадьбы. За это время им удалось построить крепкую семью, вырастить 4 замечательных детей и… не раз дать повод для слухов о расставании. Не так давно в Сети обсуждали фото 42-летнего Дэвида, флиртующего с 21-летней Беллой Хадид, а на днях в интернете вновь появилась информация, удивившая многих поклонников звездной пары.
У близкого друга пары, пожелавшего остаться неизвестным, журналисты издания US Weekly выяснили, что Бекхэмы много времени проводят по отдельности, и это их устраивает. «Они всегда будут семьей, но Дэвид и Виктория живут совершенно разными жизнями. И этот принцип срабатывает для их отношений», — пояснил инсайдер. По словам анонима, Виктория мечтает о спокойной жизни, а вот Дэвид, наоборот, отрывается по полной и живет в свое удовольствие.
Супруги много времени проводят по отдельности (она — между Лондоном и Парижем, он — в Лос-Анджелесе) и могут подолгу не разговаривать даже по телефону. И, судя по всему, это устраивает обоих.
Инсайдеры о Бекхэмах: Дэвид и Виктория живут разными жизнями и могут подолгу не разговаривать даже по телефону
В следующем году Виктория и Дэвид Бекхэм отметят 20-летнюю годовщину свадьбы. За это время им удалось построить крепкую семью, вырастить 4 замечательных детей и… не раз дать повод для слухов о расставании. Не так давно в Сети обсуждали фото 42-летнего Дэвида, флиртующего с 21-летней Беллой Хадид, а на днях в интернете вновь появилась информация, удивившая многих поклонников звездной пары.
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