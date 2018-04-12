В начале апреля 31-летняя Ольга Рапунцель и 29-летний Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями. Мама участницы «Дома-2» Татьяна Владимировна помогает супругам заботиться о новорожденной малышке. Однако Дмитренко не может найти общий язык с родственницей.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Дмитренко ночует в подъезде своего дома

Недавно Ольга Рапунцель родила супругу Дмитрию Дмитренко дочь. Фанаты понадеялись, что появление на свет малышки поможет участникам «Дома-2» решить все свои проблемы в браке. Ведь за последние девять месяцев супруги не раз ссорились, успели расстаться и помириться.



Тем не менее молодые родители продолжают конфликтовать — теперь из-за мамы Ольги, Татьяны Владимировны. Женщина помогает дочери и ее мужу ухаживать за новорожденной крохой. Однако Дмитрию не нравится то, что Татьяна Владимировна живет с ними. Как рассказала родительница Рапунцель изданию Dom2Life.ru, после того, как на днях зять и дочь повздорили, он неожиданно устроил настоящий скандал.

«Дима стал кидать свои вещи и кричать: ''Где мои документы? Я сейчас улетаю во Владивосток, билет куплю''», — поделилась Татьяна Владимировна.

Мама Ольги отметила, что пыталась уговорить Дмитрия остаться, но он ушел. Впрочем, позже молодой человек передумал улетать, но заявил супруге, что не вернется домой, пока там находится теща. Дмитрий пожаловался Ольге, что Татьяна Дмитриевна его унижает и шантажирует. Из-за этого последние дни Дмитренко ночует в подъезде. Сама женщина отрицает все обвинения зятя.