Недавно Ольга Рапунцель родила супругу Дмитрию Дмитренко дочь. Фанаты понадеялись, что появление на свет малышки поможет участникам «Дома-2» решить все свои проблемы в браке. Ведь за последние девять месяцев супруги не раз ссорились, успели расстаться и помириться.
Тем не менее молодые родители продолжают конфликтовать — теперь из-за мамы Ольги, Татьяны Владимировны. Женщина помогает дочери и ее мужу ухаживать за новорожденной крохой. Однако Дмитрию не нравится то, что Татьяна Владимировна живет с ними. Как рассказала родительница Рапунцель изданию Dom2Life.ru, после того, как на днях зять и дочь повздорили, он неожиданно устроил настоящий скандал.
Мама Ольги отметила, что пыталась уговорить Дмитрия остаться, но он ушел. Впрочем, позже молодой человек передумал улетать, но заявил супруге, что не вернется домой, пока там находится теща. Дмитрий пожаловался Ольге, что Татьяна Дмитриевна его унижает и шантажирует. Из-за этого последние дни Дмитренко ночует в подъезде. Сама женщина отрицает все обвинения зятя.
Так и не поумнел Дима Рапунцель. Двух слов связать не может, в голове каша. Не знаешь и не умеешь себя поставить - ночуй в подъезде :) Как вообще он в Дом-2 попал?
нам никто не помогал,сами "варились",полет нормальный