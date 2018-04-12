Пользователи Сети в восторге от романтичных снимков, которыми поделилась в соцсетях 24-летняя Анастасия Шубская. Они считают актрису и ее супруга, 32-летнего Александра Овечкина идеальной парой.

Недавно 24-летняя Анастасия Шубская поделилась на своей странице в Инстаграме романтичными фото, на которых они с мужем, 32-летним Александром Овечкиным, позируют на фоне моря.



Шубская одета в платье, напоминающее свадебное, а на Овечкине белая рубашка и шорты.

«Фото со съёмок нашей лав стори. Вот думаю, может повторим, на какую-нибудь годовщину?» — подписала фото Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики в комментариях пожелали Анастасии и Александру счастья и любви на многие годы. «На вас так приятно смотреть! Будьте счастливы и так же улыбайтесь всегда!!» «Обязательно повторите, приятно смотреть такую красоту», — восхищались пользователи Сети.



Напомним, что Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин поженились в августе 2016 года. Влюбленные сыграли скромную тайную свадьбу, а в июле 2017-го устроили пышное торжество.