Недавно 24-летняя Анастасия Шубская поделилась на своей странице в Инстаграме романтичными фото, на которых они с мужем, 32-летним Александром Овечкиным, позируют на фоне моря.
Шубская одета в платье, напоминающее свадебное, а на Овечкине белая рубашка и шорты.
Подписчики в комментариях пожелали Анастасии и Александру счастья и любви на многие годы. «На вас так приятно смотреть! Будьте счастливы и так же улыбайтесь всегда!!» «Обязательно повторите, приятно смотреть такую красоту», — восхищались пользователи Сети.
Напомним, что Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин поженились в августе 2016 года. Влюбленные сыграли скромную тайную свадьбу, а в июле 2017-го устроили пышное торжество.
Боже, какая бесполезная тетя...Кто она? Женамодель? Почему все время она мелькает? Потому что #жена??? Ну займись ты благотворительностью, делай добрые дела...Эпоха женщин с низкой социальной ответственностью, бездельниц и содержанок, проводящих время в фитнес залах и салонах красоты. А кроме бровей, накачанных поп и надутых губ и похвастаться нечем...
нелепая пара: посмотрите на этих и на Ковальчуков. Вообще не понимаю смысла этого брака: эта вечно в образе недовольной снежной королевы и он с видом обо"ранного оленя
нелепая пара: посмотрите на этих и на Ковальчуков. Вообще не понимаю смысла этого брака: эта вечно в образе недовольной снежной королевы и он с видом обо"ранного оленя