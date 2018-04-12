Кейт Миддлтон и принц Уильям со дня на день станут родителями в третий раз. Титулованные супруги по традиции держат пол будущего ребенка в строжайшей тайне. Однако на днях 35-летний герцог Кембриджский ненароком проговорился.

1 2 3 ... 15 Журналистам западных СМИ удалось узнать пол третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Совсем скоро 36-летняя Кейт Миддлтон родит своему супругу, принцу Уильяму, третьего ребенка. Пол будущего малыша герцог и герцогиня Кембриджские не разглашают, как того требуют давние традиции британской королевской семьи. Однако будущий многодетный отец случайно обмолвился — вполне вероятно, что у супружеской пары появится еще один мальчик.



На днях внук Елизаветы II побывал в Бирмингеме и посетил матч своей любимой футбольной команды «Астон Вилла». Уильям был так рад победе клуба, что в порыве эмоций пообещал назвать своего ребенка в честь одного из игроков, принесшего победный гол, — Джека Грилиша. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

«Я буду настаивать, чтобы малыша назвали Джеком», — заявил Уильям фанатам.

Как несложно догадаться, вокруг тут же воцарилась тишина. Вскоре принц осознал, что сказал лишнее и поспешил поправить себя. «Ну или Джеки…» — сказал наследник британского престола после неловкой паузы.



К слову, представители Кенсингтонского дворца эту ситуацию никак не прокомментировали. Ожидается, что герцогиня Кембриджская родит третьего малыша до конца апреля. Буквально через несколько дней мы узнаем, действительно ли у супругов будет еще один сын.