13 апреля 1975 года родилась двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Сегодня российская фигуристка празднует свой день рождения — спортсменке исполняется 43 года.
В кадре 3-летняя Надя рисует открытку, читает стихотворение и признается, что хочет быть похожа на маму, а также мечтает повторить ее спортивные достижения.
Подписчики Татьяны прониклись семейным видео и оставили под ним многочисленные комментарии. «Самые искренние и ценные поздравления, это пожелания твоего ребенка!», «Хорошая Девочка!», «Копия мамы», «Милый ребенок! Такая умничка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — восторгаются фолловеры Навки.
«С Днем Рождения тебя моя дорогая, любимая партнерша! Большого тебе женского, семейного счастья!!! Будь здорова и сильна!!!» (орфография и пунктуация сохранены), — написал в своем микроблоге Роман.
Редакция Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Татьяне и ее семье здоровья и долгих лет жизни!