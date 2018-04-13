13 апреля олимпийская чемпионка Татьяна Навка отмечает свой 43-й день рождения. Первой фигуристку поздравила ее трехлетняя дочка Надя. Спортсменка опубликовала видеообращение малышки в своем Инстаграме.



1 2 3 ... 14 13 апреля олимпийской чемпионке Татьяне Навке исполняется 43 года

13 апреля 1975 года родилась двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Сегодня российская фигуристка празднует свой день рождения — спортсменке исполняется 43 года.

Первое поздравление Татьяна получила от младшей дочки Нади — творческим видео с участием малышки фигуристка поделилась в своем Инстаграме.

В кадре 3-летняя Надя рисует открытку, читает стихотворение и признается, что хочет быть похожа на маму, а также мечтает повторить ее спортивные достижения.



Подписчики Татьяны прониклись семейным видео и оставили под ним многочисленные комментарии. «Самые искренние и ценные поздравления, это пожелания твоего ребенка!», «Хорошая Девочка!», «Копия мамы», «Милый ребенок! Такая умничка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — восторгаются фолловеры Навки.

Также спортсменку поздравил и ее партнер Роман Костомаров. Выступая с ним, фигуристка стала олимпийской чемпионкой в 2006 году в Турине.

«С Днем Рождения тебя моя дорогая, любимая партнерша! Большого тебе женского, семейного счастья!!! Будь здорова и сильна!!!» (орфография и пунктуация сохранены), — написал в своем микроблоге Роман.



Редакция Woman.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Татьяне и ее семье здоровья и долгих лет жизни!





Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 12 Апр 2018 в 11:39 PDT

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