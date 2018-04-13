Вера Брежнева — одна из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса. Певица много работает и всегда тщательно готовится к своим концертам. Брежнева, стилем которой восхищаются многие ее фанаты, уделяет особое внимание сценическим нарядам.
Однако на днях любовь Веры к длинным юбкам едва не обернулась для нее проблемами со здоровьем. Артистка выступила на концерте Большого весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио». Во время исполнения песни знаменитость спустилась в зрительный зал, но, возвращаясь на сцену, запуталась в подоле и упала.
Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях видео этого момента. Судя по тому, как Брежнева гордо поднялась и продолжила выступать, она посчитала, что ничего страшного не произошло. Фанаты похвалили певицу, пошутившую, что «путь артиста не всегда легок», за профессионализм.
Падали, но поднимались: как Вера Брежнева вышла из неприятной ситуации на концерте
Вера Брежнева — одна из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса. Певица много работает и всегда тщательно готовится к своим концертам. Брежнева, стилем которой восхищаются многие ее фанаты, уделяет особое внимание сценическим нарядам.
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Хороша Верка внешне, но певунья - никащая! С Бузовой в дуэт можно ставить)))
"...одна из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса...." - серьезно?! никогда бы не подумала.
Не в том дело , что она упала.А в том,что спалилась с фанерой).
чтобы вы тут не писали - но она Красивая женщина.!!!
чтобы вы тут не писали - но она Красивая женщина.!!!
чтобы вы тут не писали - но она Красивая женщина.!!!
замужем за старым уставшим от жизни дедушкой с которым нет общих детей и не будет общих внуков.
Жуткая бабень.
Редакция!!!! Косяк был не в падении, а что ФОНОГРАММА продолжала звучать!!!!!!!!
Жуткая бабень.