На днях 36-летняя Вера Брежнева попала в неловкое положение во время выступления. Эффектный сценический наряд сыграл с певицей злую шутку.

Вера Брежнева — одна из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса. Певица много работает и всегда тщательно готовится к своим концертам. Брежнева, стилем которой восхищаются многие ее фанаты, уделяет особое внимание сценическим нарядам.



Однако на днях любовь Веры к длинным юбкам едва не обернулась для нее проблемами со здоровьем. Артистка выступила на концерте Большого весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио». Во время исполнения песни знаменитость спустилась в зрительный зал, но, возвращаясь на сцену, запуталась в подоле и упала.



Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях видео этого момента. Судя по тому, как Брежнева гордо поднялась и продолжила выступать, она посчитала, что ничего страшного не произошло. Фанаты похвалили певицу, пошутившую, что «путь артиста не всегда легок», за профессионализм.

