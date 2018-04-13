13.04.2018
На днях 36-летняя Вера Брежнева попала в неловкое положение во время выступления. Эффектный сценический наряд сыграл с певицей злую шутку.
  • Вера Брежнева
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    Вера Брежнева оказалась в неловкой ситуации 

Вера Брежнева — одна из самых популярных артисток российского шоу-бизнеса. Певица много работает и всегда тщательно готовится к своим концертам. Брежнева, стилем которой восхищаются многие ее фанаты, уделяет особое внимание сценическим нарядам.

Однако на днях любовь Веры к длинным юбкам едва не обернулась для нее проблемами со здоровьем. Артистка выступила на концерте Большого весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио». Во время исполнения песни знаменитость спустилась в зрительный зал, но, возвращаясь на сцену, запуталась в подоле и упала.

Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях видео этого момента. Судя по тому, как Брежнева гордо поднялась и продолжила выступать, она посчитала, что ничего страшного не произошло. Фанаты похвалили певицу, пошутившую, что «путь артиста не всегда легок», за профессионализм.

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