На днях Татьяна Тарасова стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии шоу прославленный тренер рассказала, почему у нее нет детей.
Татьяна Анатольевна никогда не была обделена мужским вниманием. Она выходила замуж трижды. Первым супругом был актер Алексей Самойлов, вторым — легкоатлет Василий Хоменков. Однако говорить Тарасова предпочитает только о третьем муже — пианисте Владимире Крайневе.
«Вы знаете, у меня так быстро жизнь прошла, что я не успеваю ни о чем жалеть. А что жалеть, если этого нет и так получилось? Я много времени на льду провожу с детьми, люблю внуков сестры Гали, дети рядом со мной есть постоянно. Некогда мне было детей заводить, все время были Олимпиады и работа», — рассказала Тарасова.
Татьяна Тарасова занималась фигурным катанием с четырех лет и подавала большие надежды, но в 19 лет получила серьезную травму и ушла из большого спорта, сосредоточившись на тренерской работе. За свою карьеру она воспитала многих олимпийских чемпионов: Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.
Почему еще надо за это оправдываться? ну не родила и не родила.
У нее правильная позиция! Какой смысл жалеть и убиваться по этому поводу!? Не сложилось и всё,тем более она была всё равно счастлива в браке. Молодец в любом случае! Прекрасный, талантливый тренер!
Почему еще надо за это оправдываться? ну не родила и не родила.
Правильная позиция! Какой смысл жалеть и убиваться по этому поводу!? В любом случае молодец она и талантливый тренер!
За свою карьеру она воспитала многих олимпийских чемпионов: Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина. Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/218732/© Woman.ruтатьяна Анатольевна воспитала лишь Моисееву-Миненкова и Бестемьянову-букина. Остальные к ней пришли состоявшимися спортсменами, особенно Роднина, двукратной ОЧ. И Татьяна Анатольевна довела их до победы.
На 3 фотке Тарасова со своим отцом, легендарным хоккейным тренеров Анатолием Тарасовым. Уж никак не с Крайневым.