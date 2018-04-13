71-летняя Татьяна Тарасова воспитала многих знаменитых фигуристов, для которых была как мать. Однако своих детей у тренера так и не появилось.

На днях Татьяна Тарасова стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии шоу прославленный тренер рассказала, почему у нее нет детей.



Татьяна Анатольевна никогда не была обделена мужским вниманием. Она выходила замуж трижды. Первым супругом был актер Алексей Самойлов, вторым — легкоатлет Василий Хоменков. Однако говорить Тарасова предпочитает только о третьем муже — пианисте Владимире Крайневе.

Брак Тарасовой и Крайнева был счастливым. Супруги прожили вместе 30 лет. Дети у них так и не появились, но Татьяна не жалеет об этом.

«Вы знаете, у меня так быстро жизнь прошла, что я не успеваю ни о чем жалеть. А что жалеть, если этого нет и так получилось? Я много времени на льду провожу с детьми, люблю внуков сестры Гали, дети рядом со мной есть постоянно. Некогда мне было детей заводить, все время были Олимпиады и работа», — рассказала Тарасова.



Татьяна Тарасова занималась фигурным катанием с четырех лет и подавала большие надежды, но в 19 лет получила серьезную травму и ушла из большого спорта, сосредоточившись на тренерской работе. За свою карьеру она воспитала многих олимпийских чемпионов: Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.