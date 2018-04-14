Почти весь апрель в мировых СМИ смакуются подробности отношений Брэда Питта и Нэри Оксман. Новая пассия актера совсем не похожа на его предыдущих избранниц: она не только привлекательна, но еще и очень умна. На днях анонимные источники сообщили, что именно такие женщины на самом деле всегда нравились звезде фильма «Ярость».

1 2 3 ... 14 Инсайдеры утверждают, что спустя полтора года после разрыва с Анджелиной Джоли Брэд Питт вновь смог почувствовать себя счастливым

Совсем недавно западные журналисты узнали о том, что 54-летний Брэд Питт тайно встречается с дизайнером и профессором архитектуры в Массачусетском технологическом институте, 42-летней Нэри Оксман. Поклонники актера поначалу удивились, что он положил глаз на женщину не из своего привычного круга общения. Скептически настроенные интернет-пользователи даже судачили о том, что Нэри и Брэд слишком разные для того, чтобы стать парой. По слухам, такой точки зрения придерживается и Анджелина Джоли.



Однако инсайдеры из окружения самого Питта твердят об обратном. Оказывается, у киноактера и его новой подруги много общего. Приятели звезды фильма «Легенды осени» уверены, что он нашел ту самую.



«Ему понадобилось много времени, чтобы оправиться после развода и снова начать ходить на свидания. Брэду всегда нравились женщины, которые способны бросить ему вызов, особенно по части интеллекта», — заявил информатор изданию People.



По словам анонима, Питта очень вдохновляет семья его друга Джорджа Клуни. Актер в восторге от того, как изменился его приятель после встречи с образованным и успешным адвокатом Амаль Аламуддин.

