В конце прошлого года скандально известная звезда интернета Диана Шурыгина заявила о своем намерении стать певицей. Дебют должен был состояться еще несколько месяцев назад, но из-за выходки ее давнего недоброжелателя сорвался. На днях Диана наконец решила продемонстрировать фанатам свои вокальные способности.

На протяжении всего 2017 года Диана Шурыгина делилась в эфире популярных ток-шоу личной резонансной историей. Девушка обещала удивить публику не только скандалами со своим участием, но и вокальными талантами.



Еще в ноябре прошлого года она должна была дебютировать как певица. Однако в последний момент Шурыгиной пришлось отменить свое выступление. Все потому, что Диану в очередной раз разыграл блогер Дмитрий Торин. Он пришел с овцой на веревке на мероприятие, где Шурыгина должна была петь, и выхватил микрофон у ведущих, чтобы публично оскорбить знаменитость.



Звезда интернета очень расстроилась и решила перенести свой дебют на другой раз. 13 апреля новоиспеченная певица наконец представила на суд общественности свое творение. Она записала дуэт с музыкантом Сашей Актом и по этому случаю опубликовала у себя в Инстаграме короткий ролик.



Поклонники 18-летней знаменитости разделились на два лагеря: одним понравилось, как она исполняет рэп-композиции, другие посоветовали ей найти другое хобби.

