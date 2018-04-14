На протяжении всего 2017 года Диана Шурыгина делилась в эфире популярных ток-шоу личной резонансной историей. Девушка обещала удивить публику не только скандалами со своим участием, но и вокальными талантами.
Еще в ноябре прошлого года она должна была дебютировать как певица. Однако в последний момент Шурыгиной пришлось отменить свое выступление. Все потому, что Диану в очередной раз разыграл блогер Дмитрий Торин. Он пришел с овцой на веревке на мероприятие, где Шурыгина должна была петь, и выхватил микрофон у ведущих, чтобы публично оскорбить знаменитость.
Звезда интернета очень расстроилась и решила перенести свой дебют на другой раз. 13 апреля новоиспеченная певица наконец представила на суд общественности свое творение. Она записала дуэт с музыкантом Сашей Актом и по этому случаю опубликовала у себя в Инстаграме короткий ролик.
Поклонники 18-летней знаменитости разделились на два лагеря: одним понравилось, как она исполняет рэп-композиции, другие посоветовали ей найти другое хобби.
Хайпануть на донышке: Диана Шурыгина теперь читает рэп
На протяжении всего 2017 года Диана Шурыгина делилась в эфире популярных ток-шоу личной резонансной историей. Девушка обещала удивить публику не только скандалами со своим участием, но и вокальными талантами.
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