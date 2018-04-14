На днях на официальном сайте Кремля были опубликованы ежегодные декларации о доходах и имуществе сотрудников госсапарата и их жен. Наибольшее внимание журналистов к себе привлекла семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. За последние 12 месяцев его супруга Татьяна Навка заработала более 200 миллионов рублей. Олимпийская чемпионка регулярно сотрудничает с известными брендами. Кроме того, в 2017-м Навка поставила успешное ледовое шоу «Руслан и Людмила».
Помимо этого, во владении Татьяны находятся три автомобиля премиальных марок, четыре квартиры, два земельных участка и одно машино-место.
Не отстает от Навки и супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. В 2017 году она заработала 89 миллионов рублей. А на третьей строчки по уровню годового дохода среди жен российских чиновников расположилась Елена Налимова, супруга главы Минстроя Михаила Меня. За прошедший год ей удалось получить 73 миллиона рублей.
Интересно, что жена премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана, по официальным данным, за этот промежуток времени ничего не заработала.
Названы самые богатые жены российских чиновников
На днях на официальном сайте Кремля были опубликованы ежегодные декларации о доходах и имуществе сотрудников госсапарата и их жен. Наибольшее внимание журналистов к себе привлекла семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. За последние 12 месяцев его супруга Татьяна Навка заработала более 200 миллионов рублей. Олимпийская чемпионка регулярно сотрудничает с известными брендами. Кроме того, в 2017-м Навка поставила успешное ледовое шоу «Руслан и Людмила».
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