14 апреля на НТВ показали первую часть выпуска программы «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной. В беседе с Лерой Кудрявцевой певица обсудила покойного мужа Владимира Ермакова.

Маша Распутина жестко отозвалась о покойном бывшем супруге

Новой героиней программы «Секрет на миллион» стала Маша Распутина. Певица честно и без прикрас отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой. Так, Маша откровенно поведала о своем бывшем супруге Владимире Ермакове.



Сейчас Распутина счастливо замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. Однако о своем первом муже вспоминает с ужасом. Маша и Владимир были женаты 17 лет, в 1985 году у пары появилась на свет дочь Лида. Увы, после развода у супругов не получилось сохранить хорошие отношения. Маша и Владимир враждовали долгие годы.

В октябре 2017 года Ермаков участвовал в ток-шоу, где в очередной раз обсуждал бывшую жену. Мужчина скончался прямо там из-за приступа эпилепсии.

«Он же сдох в эфире какой-то программы. Как собака сдох. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — прокомментировала Распутина.



По словам певицы, ее покойный бывший муж принес много горя не только ей, но и их общей дочери Лиде. Маша уверена, что Владимир целенаправленно настраивал девушку против матери. К слову, Лида психически больна.



«В детстве она была совершенно обычной девочкой, я ни о чем подобном и подумать не могла. А потом стали появляться какие-то симптомы. Мне внушали, что Лида притворяется, но в итоге все-таки стали проходить обследования. Врачи в один голос заявили мне, что это очень серьезная болезнь, которая будет прогрессировать. Уже после я вспомнила, что у брата бывшего мужа была дочь сорокалетняя, которая по уровню развития соответствовала десятилетнему ребенку. Тогда-то и поняла, что эта проблема пришла по наследству из той семьи», — отметила певица.



Сейчас девушка регулярно проходит лечение в психиатрической больнице. «Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она там находится например 10-15 дней. Первую половину она ничего, а потом начинает съезжать», — призналась Маша.

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