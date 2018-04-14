Новой героиней программы «Секрет на миллион» стала Маша Распутина. Певица честно и без прикрас отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой. Так, Маша откровенно поведала о своем бывшем супруге Владимире Ермакове.
Сейчас Распутина счастливо замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. Однако о своем первом муже вспоминает с ужасом. Маша и Владимир были женаты 17 лет, в 1985 году у пары появилась на свет дочь Лида. Увы, после развода у супругов не получилось сохранить хорошие отношения. Маша и Владимир враждовали долгие годы.
«Он же сдох в эфире какой-то программы. Как собака сдох. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — прокомментировала Распутина.
По словам певицы, ее покойный бывший муж принес много горя не только ей, но и их общей дочери Лиде. Маша уверена, что Владимир целенаправленно настраивал девушку против матери. К слову, Лида психически больна.
«В детстве она была совершенно обычной девочкой, я ни о чем подобном и подумать не могла. А потом стали появляться какие-то симптомы. Мне внушали, что Лида притворяется, но в итоге все-таки стали проходить обследования. Врачи в один голос заявили мне, что это очень серьезная болезнь, которая будет прогрессировать. Уже после я вспомнила, что у брата бывшего мужа была дочь сорокалетняя, которая по уровню развития соответствовала десятилетнему ребенку. Тогда-то и поняла, что эта проблема пришла по наследству из той семьи», — отметила певица.
Сейчас девушка регулярно проходит лечение в психиатрической больнице. «Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она там находится например 10-15 дней. Первую половину она ничего, а потом начинает съезжать», — призналась Маша.
вот это да...ладно у о нём, но дочку за что так?" начинает сьезжать"... ну и каменное у нее сердце.а мужа ненавидела за то,что он ей репутацию роковухи портил, самооценка у тети до небес, но о мертвых так нельзя(( тем более о несовсем здоровых.думаю, ее бывший таким и был
Фу, какая мерзость! Кто бы ни был этот бывший муж Распутиной, он ничего не ответит уже на этот выпад. О мертвых или ничего, или хорошее. Молчала бы, сама Мария - ну не пример добродетели!