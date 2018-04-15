Алле Пугачевой — 69 лет! 15 апреля Примадонна отмечает свой день рождения. Сегодня Алла Борисовна получает множество поздравлений не только от родных, близких, но и от поклонников.
Однако самые важные слова для Пугачевой прозвучали от ее маленьких детей — Гарри и Лизы. Максим Галкин опубликовал видеоролик, на котором малыши трогательно поздравляют маму с днем рождения. Брат и сестра прочитали стихотворение, после чего подарили родительнице открытки, сделанные собственными руками.
Ролик Максим сопроводил краткой подписью: «С днем рождения, любимая!». Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Алле Пугачевой здоровья и долгих лет жизни!
Видео дня: Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили маму с днем рождения
Алле Пугачевой — 69 лет! 15 апреля Примадонна отмечает свой день рождения. Сегодня Алла Борисовна получает множество поздравлений не только от родных, близких, но и от поклонников.
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Здоровья и долгих лет!
Приятные лапочки, поднимают настроение своими улыбками. С днем рождения, Алла !!!!
Хватит ее называть мамочкой мы ж поняли что от суррогатки Максик родил Мамочка она только для Галкина