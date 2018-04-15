15 апреля Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Самые главные слова поздравлений прозвучали, конечно, от ее детей — Лизы и Гарри.

Лиза и Гарри Галкины с мамой

Алле Пугачевой — 69 лет! 15 апреля Примадонна отмечает свой день рождения. Сегодня Алла Борисовна получает множество поздравлений не только от родных, близких, но и от поклонников.



Однако самые важные слова для Пугачевой прозвучали от ее маленьких детей — Гарри и Лизы. Максим Галкин опубликовал видеоролик, на котором малыши трогательно поздравляют маму с днем рождения. Брат и сестра прочитали стихотворение, после чего подарили родительнице открытки, сделанные собственными руками.



Ролик Максим сопроводил краткой подписью: «С днем рождения, любимая!». Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Алле Пугачевой здоровья и долгих лет жизни!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2018 в 12:22 PDT

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