Не так давно Владимир Стеклов стал многодетным отцом: у знаменитости и его 37-летней возлюбленной Ирины появилась на свет дочь. Малышку назвали Ариной. В эфире телепередачи «Звезды сошлись» народный артист России впервые показал снимок двухмесячной крохи и признался, что ее рождение стало лучшим подарком на юбилей.
Актер поведал, что для Ирины Арина — первый и долгожданный ребенок. «Она счастлива, что не испугалась. Нас познакомили общие друзья, она сначала опешила, когда поняла — это такое «сватовство майора». Потом как-то пошло-поехало. Мы вместе уже два года. Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет — не страшно! Думаю, может попробовать еще разок», — поделился Стеклов.
Старшие дети артиста обрадовались новости о появлении на свет нового члена семьи. Стеклов заявил, что вскоре собирается жениться на Ирине, которая раньше работала финансистом и жила в Иркутске. «После того, как Ира родила Арину, я сказал себе — все, теперь женись! Пока Ира носит девичью фамилию. Предложение я уже сделал, правда, кольцо не купил. Сказал ей: ''Выберешь сама, так сказать, в разумных пределах''», — рассказал актер.
Невеста народного артиста России призналась, что ее избранник с легкостью управляется с крохой. По словам Ирины, Владимир Александрович не боится трудностей, сопряженных с воспитанием дочери.
Вчера посмотрела передачу про таких папочек ,все жены у них очень молодые.Реально ровесников уже не найти ?В деды почти годятся.Один так нарожал 3их в однушке. Кричит ,пятерых хочу! Даром что один ребенок спит в ногах у родителей на одном диване.А девчули,все такие покорные,в рот заглядывающие.Не знаю даже.Я так счастлив,я так счастлив !Ну да молодое тело рядом.
Классный Стеклов! Он мне всегда так нравился. Одновременно мужественный и какой-то уютный :) Даже сейчас в возрасте он выглядит очень хорошо и не производит отталкивающего впечатления как другие возрастные папы.
Как же надоели эти сластолибые старики (((
Ну после новостей о браке Джигарханяна и Краско-это все ерунда на постном масле..
Как актёр Стеклов очень нравится, но зачем в 70 заводить детей, мне не понять. Тем более, внуки уже есть, наверное. Прямо как эпидемия в последнее время, дети у возрастных родителей. Странноватая тенденция...
Как актёр Стеклов очень нравится, но зачем в 70 заводить детей, мне не понять. Тем более, внуки уже есть, наверное. Прямо как эпидемия в последнее время, дети у возрастных родителей. Странноватая тенденция...