3 января Владимир Стеклов отметил 70-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, недавно актер стал отцом в третий раз. На днях артист показал снимок дочери Арины.

1 2 3 ... 14 В феврале этого года Владимир Стеклов стал многодетным отцом

Не так давно Владимир Стеклов стал многодетным отцом: у знаменитости и его 37-летней возлюбленной Ирины появилась на свет дочь. Малышку назвали Ариной. В эфире телепередачи «Звезды сошлись» народный артист России впервые показал снимок двухмесячной крохи и признался, что ее рождение стало лучшим подарком на юбилей.



Актер поведал, что для Ирины Арина — первый и долгожданный ребенок. «Она счастлива, что не испугалась. Нас познакомили общие друзья, она сначала опешила, когда поняла — это такое «сватовство майора». Потом как-то пошло-поехало. Мы вместе уже два года. Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет — не страшно! Думаю, может попробовать еще разок», — поделился Стеклов.

Владимир Александрович также, не стесняясь, рассказал, что дочь была зачата естественным путем.

Старшие дети артиста обрадовались новости о появлении на свет нового члена семьи. Стеклов заявил, что вскоре собирается жениться на Ирине, которая раньше работала финансистом и жила в Иркутске. «После того, как Ира родила Арину, я сказал себе — все, теперь женись! Пока Ира носит девичью фамилию. Предложение я уже сделал, правда, кольцо не купил. Сказал ей: ''Выберешь сама, так сказать, в разумных пределах''», — рассказал актер.



Невеста народного артиста России призналась, что ее избранник с легкостью управляется с крохой. По словам Ирины, Владимир Александрович не боится трудностей, сопряженных с воспитанием дочери.