На днях победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст опубликовала в своем Инстаграме резонансный пост. В нем певица призналась, что вот уже несколько лет живет с неутешительным диагнозом.

В 2014 году победа австрийского певца Томаса Нойвирта, более известного под псевдонимом Кончиты Вурст, в песенном конкурсе «Евровидение» наделала немало шума. Тогда общественность еще несколько месяцев обсуждала неординарную личность исполнительницы и ее эпатажный образ. Тем не менее обрести мировую славу Кончите не удалось, и вскоре шум вокруг ее персоны утих. Однако на днях мир снова заговорил о певице.

Знаменитость опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором призналась, что больна ВИЧ.

«Сегодня настал тот день, когда пришло время избавиться от дамоклова меча: уже многие годы у меня положительный ВИЧ-статус. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — написала Вурст.



Артистка отметила, что чувствует себя хорошо, потому что непрерывно принимает необходимые медикаменты и получает медицинскую помощь. Певица не рассказывала о своем диагнозе раньше, потому что не хотела привлекать внимание СМИ к своей семье. По словам Кончиты, родные и друзья поддерживают ее и не акцентируют внимание на болезни.