Белла Хадид и Абель Тесафйе разорвали свои отношения в ноябре 2016 года. За прошедшее с момента расставания время The Weeknd успел не только закрутить роман с Селеной Гомес, но и разойтись с ней. А вот модель все эти полтора года не торопилась устраивать личную жизнь. За Беллой пытались ухаживать Дрейк и Егор Крид. Однако музыкантам так и не удалось добиться взаимности от манекенщицы.
Как утверждают инсайдеры, сердце 21-летней Беллы Хадид вновь занято. Звезда показов Victoria’s Secret якобы возобновила роман с 28-летним R’n’B-исполнителем The Weeknd. О том, что бывшие влюбленные решили воссоединиться, изданию US Weekly сообщили анонимные источники, которые заметили их на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.
По словам очевидцев, Хадид и Тесфайе вовсю флиртовали и целовались во время выступления Трэвиса Скотта.
Знаменитости пока никак не отреагировали на эти слухи. Известно, что несколькими днями ранее Абель был замечен в компании другой девушки, которой публично оказывал знаки внимания. Кроме того, музыкант не смог сдержать слез во время своего выступления, когда исполнял Call Out My Name и Privilege, посвященные Селене Гомес.
Надеюсь на это. Лишь бы второй раз не разбил ей сердце. Люблю обоих. Красивая пара. Успешные, интересные люди. Есть сомнение, что он еще бывшую не забыл, но, как говорится, клин клином. Забудет с Беллой расчетливую Селену. Слишком ты нежен для этой гарпии с детским лицом. Птица в клипе ужасна, настоящая мумия без признаков человечности. Портрет Селены Гомес.
Чем он её привлек? Загадка природы.
Чем он её привлек? Загадка природы.