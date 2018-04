Белла Хадид и Абель Тесфайе, известный широкой публике под псевдонимом The Weeknd, расстались еще полтора года назад. По слухам, модель так и не смогла разлюбить музыканта. Похоже, в этом есть немалая доля правды: на днях Белла была замечена в компании своего бывшего парня.

Белла Хадид и Абель Тесафйе разорвали свои отношения в ноябре 2016 года. За прошедшее с момента расставания время The Weeknd успел не только закрутить роман с Селеной Гомес, но и разойтись с ней. А вот модель все эти полтора года не торопилась устраивать личную жизнь. За Беллой пытались ухаживать Дрейк и Егор Крид. Однако музыкантам так и не удалось добиться взаимности от манекенщицы.



Как утверждают инсайдеры, сердце 21-летней Беллы Хадид вновь занято. Звезда показов Victoria’s Secret якобы возобновила роман с 28-летним R’n’B-исполнителем The Weeknd. О том, что бывшие влюбленные решили воссоединиться, изданию US Weekly сообщили анонимные источники, которые заметили их на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.



По словам очевидцев, Хадид и Тесфайе вовсю флиртовали и целовались во время выступления Трэвиса Скотта.

«Белла сидела у него на коленях. Они не могли оторваться друг от друга. Ни у кого нет сомнений, что они снова вместе», — заявил информатор.

Знаменитости пока никак не отреагировали на эти слухи. Известно, что несколькими днями ранее Абель был замечен в компании другой девушки, которой публично оказывал знаки внимания. Кроме того, музыкант не смог сдержать слез во время своего выступления, когда исполнял Call Out My Name и Privilege, посвященные Селене Гомес.